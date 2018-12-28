Александр Лукашенко вновь приедет в Москву

Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, он проведет встречу с Владимиром Путиным завтра. Прежде всего, речь пойдет о ценах на газ, а также поставках белорусских продуктов на российский рынок. Предыдущие встречи ощутимых результатов не принесли.