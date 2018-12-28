Александр Лукашенко вновь приедет в Москву
Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, он проведет встречу с Владимиром Путиным завтра. Прежде всего, речь пойдет о ценах на газ, а также поставках белорусских продуктов на российский рынок. Предыдущие встречи ощутимых результатов не принесли.
Комментарии16
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danko1 28 декабря 2018 | 12:41
Напоминает встречу Путина с Тимошенко, тоже под самый Новый год и по тому же газовому вопросу.
Кто кого дожмет?
zmeelov_1 28 декабря 2018 | 12:46
danko1: Чё, трухлявая, збздела, когда не по пиндоски получается? Сглотни и утрись, подпиндоска дешовая
pyco__mypucmo 28 декабря 2018 | 12:52
zmeelov_1: исдох поганой рашки приближается, вот и голый голого...
protoukrop 28 декабря 2018 | 13:06
danko1: Какой там газ, какие продукты? Сейчас стоит вопрос о возвращении Белларуси в состав России. Белурусские чинуши конечно упрутся рогами, ведь объединение подразумевает сокращение в Белуруси сотен чиновничьих мест. Все эти министерства, думы, погранслужбы, станут не нужны.
tag188 28 декабря 2018 | 12:42
Предыдущие встречи ощутимых результатов не принесли.
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А изначально нечего было ориентироваться на Россию. Если бы сразу пошли по пути Прибалтики, то сейчас ходить на поклон к Путину у Лукашенко не было бы никакой нужды.
joker57 28 декабря 2018 | 12:46
tag188:вот это праавильно с учетом миграции и рождаемости в Прибалтике и ходить то некому будет
tag188 28 декабря 2018 | 12:52
joker57: А сейчас Белоруссия прям бьет рекорды рождаемости в сравнении с Прибалтикой. И с миграцией там ситуация замечательная -- съездить можно только в даром никому не нужную Россию, тогда как граждане Прибалтики спокойно передвигаются по всему Евросоюзу.
hastings 28 декабря 2018 | 12:59
tag188: Просто Гитлер и СС в Белоруссии не имеют такой популярности, как в Прибалтике.
olegleon 28 декабря 2018 | 12:42
"а также поставках белорусских продуктов на российский рынок. "
т.е. об устрицах и лососе, которые теперь в Минске вылавливают?
lion64__4 28 декабря 2018 | 13:11
olegleon: Холодильники, обувь и много чего ещё
vasya_von_smetankin 28 декабря 2018 | 12:47
мыодиннарод!
В смысле, все должны патриотично работать, чтобы в Москве чаще плитку и гранитные бордюрчики меняли.
oneoretwo 28 декабря 2018 | 12:57
...на елку и деда мороза посмотреть ?...
testmeter 28 декабря 2018 | 13:02
Перед Майданом тоже про газ никак договориться не могли, все украинские продукты чего-то вдруг неправильными на России стали, а Янык в Москву дважды в неделю ездил.
Совпадение? Не думаю...
bandera 28 декабря 2018 | 13:12
Лукашенко сдал всю страну путину. За 27 лет уничтожил белорусский язык и независимость страны!Стоят Российские военные базы и захват буде как в Крыму!
kitaiss 28 декабря 2018 | 13:22
Александр Лукашенко вновь приедет в Москву
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сдаваться и сдавать страну?
hiryrg 28 декабря 2018 | 13:26
Ах ха ха...Ну приезжай ещё раз. "Ненаболтался" Батька.