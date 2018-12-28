Россиянке Марии Бутиной смягчили режим содержания в американской тюрьме
Как передает «Интерфакс», ей позволили гулять днем и общаться с другими заключенными. Напомним, Бутину обвиняют в преступном сговоре и работе в США в качестве иностранного агента без уведомления. Накануне посольство России сообщило, что Бутина жалуется на отсутствие отопления в своей одиночной камере. Россиянка провела в полной изоляции уже более трех месяцев. В Кремле и МИДе постоянно говорят об отсутствии оснований для преследования Бутиной.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 28 декабря 2018 | 12:40
а если на суде скажет, что её лично Путин с Медведевым завербовали, то и по программе защиты свидетелей пойдёт
romashka__ 28 декабря 2018 | 12:47
Что же Бутиной в России не жилось? Зачем в Америку полезла?
olegleon 28 декабря 2018 | 12:56
romashka__: потому что граждане России сами решают куда ехать и ехать ли вообще. кто хочет тот дома сидит. а кто-то едет заграницу.
aladdinov_01 28 декабря 2018 | 13:23
olegleon: «раждане России сами решают куда ехать и ехать ли вообще. кто хочет тот дома сидит. а кто-то едет заграницу»
И каждому (кто, как ты, вылижет ему грязную жопу и с проглотом у него отсосет) сенатор Торшин даст денежек на дорожку, не так ли?
midnightblues 28 декабря 2018 | 12:56
romashka__: лавры чапменши спать не давали
socialism 28 декабря 2018 | 13:25
romashka__: А вы ромашка почему до сих пор в России, если всегда и во всём на стороне Америки? Вас никто не держит.
oneoretwo 28 декабря 2018 | 12:48
В Кремле и МИДе постоянно говорят об отсутствии оснований для преследования Бутиной.
------------------------------------------------
...когда палачи в карелии пытали Э.Дадина что-то не было слышно ни о каком таком миде....
valeromm 28 декабря 2018 | 12:53
oneoretwo:
Давайте теперь пытки легализуем. Раз пытают все и всех. И еще Дадин вроде как свой, а США пытают гражданина чужой страны.
rogerrabbit 28 декабря 2018 | 13:01
valeromm: США пытают гражданина чужой страны
а они пытают гражданина чужой страны?
это вам кто сказал?
адвокаты "гражданина чужой страны"?
сам "гражданина чужой страны"?
stichirichi 28 декабря 2018 | 13:22
rogerrabbit: ясно кто, Серега с Машкой;)
olenenok_zed 28 декабря 2018 | 13:01
valeromm: у России пытки легализованы. и давно.
о чем речь?
что там Песков говорит когда его спрашивают об очередном политическом аресте? - не владеем информацией? не?
oneoretwo 28 декабря 2018 | 13:06
valeromm: ...аптека за углом...
hiryrg 28 декабря 2018 | 13:15
Ну и слава Богу! А то совсем замучили враги бедняжечку...