Акции «Русала» на Московской бирже сегодня выросли на 6%
Ранее сегодня было официально объявлено, что новым председателем совета директоров этой компании с 1 января станет французский экономист Жан-Пьер Тома. Прежний глава «Русала» Матиас Варниг ушел в отставку. Это было одним из условий снятия с компании санкций США.
Комментарии2
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danko1 28 декабря 2018 | 12:44
А почему до сих пор Русала не объявили иностранным агентом?
На политику они больше влияют, чем экологи и благотворительные организации, которые людям помогают.
olegleon 28 декабря 2018 | 12:52
danko1: может быть потому, что Вы не знаете, что компания зарегистрирована на острове Джерси и только Вы можете додуматься объявлять иностранным агентом иностранную компанию
"The company is incorporated in Jersey, where it has its financial centre"