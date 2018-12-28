Правоохранительные органы проводят расследование по делу о контрабанде камчатского краба
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Сахалинской области, получены сведения о том, что с начала двухтысячных годов в Дальневосточном федеральном округе действует организованная группа лиц, которые занимаются контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, а именно камчатского краба. При этом используются документы, содержащие недостоверные сведения о товарах. Контракты на поставку водных биологических ресурсов заключались, в том числе, между сахалинской компаний «Монерон» и фирмой, зарегистрированной в Панаме. Стоимость крабовой продукции по данным сделкам была занижена, чтобы существенно сократить таможенные платежи в бюджет Российской Федерации. Дело расследуется следственным подразделением Управления ФСБ России по Сахалинской области, — добавила Анастасия Ермолова. Подозреваемый в организации незаконной торговли крабом бизнесмен Олег Кан покинул Россию на частном самолете.
Комментарии7
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olegleon 28 декабря 2018 | 12:37
"Стоимость крабовой продукции по данным сделкам была занижена, чтобы существенно сократить таможенные платежи "
- Никогда не было и вот опять!
serge_moro 28 декабря 2018 | 12:58
olegleon: Представил себе все Озеро за новогодним столом. Там ведь и близко не будет никакого оливье. Из Рима Берлускони, друг Озера доставит самолетом все дeликатесы Италии,включая изысканные морепродукты и лучшие вина.Из Израиля Абрамович ,кошелек Озера ,доставит рыбу Красного моря . Лидер Озера и по-совместительству диктатор России очень просил Романа Абрамовича,чтобы была доставлена рыба баллон,которая обитает,именно в Красном море
Баллон - рыба-шар или рыба-луна - получила название из-за того, что при опасности раздувается и превращается в шар. Для человека не опасна. Не имеет врагов, поскольку имеет ядовитые внутренние органы. Японцы готовят из нее национальное блюдо под названием Фугу. При несоблюдении технологии приготовления этим блюдом легко отравиться..
Именно японское блюдо фугу должно украшать новогодний стол тех,кто народу все 20 лет показывает фигу. Кому фугу на стол ,а кому фигу..
Озеро встретит Новый год с большими надеждами на свинью ,которая олицетворяет свинское отношениe озерной мафии к своим холопам. .
Ведь Озеро знает,что свинья близка по жадности к аппетитам озерной шайки. Свинья -благоприятный знак зажравшихся поросят озерной свинобазы,которая 19 лет,как расположилась в Кремле и мы слышим постоянно хрюки ненасытной свинобазы Озеро.
С наступающим Новым годом холопы свинобазы Озера..!!
tvitov66 28 декабря 2018 | 12:38
Вроде давно все выяснили: "крабы в меню преступника (Цапка) могли появиться из-за того, что осужденные делились едой"(с)Лента©Ру
gvs 28 декабря 2018 | 12:44
КРАБ у нас на галерах ))) Все остальное - контрафакт ))))
oneoretwo 28 декабря 2018 | 12:55
...аккуратнее там, вдруг это на елку в кремле ловили....
neyexo 28 декабря 2018 | 12:55
Бывают оказывается случаи, когда краба можно ловить без угрозы истребления.
Камчатский краб был заселен в Баренцево море и теперь там расплодился и мешает выживать местным видам. Теперь Россия и Норвегия с ним борются.
tiotrytalex1983 28 декабря 2018 | 13:25
Под бой курантов пожелаю, Чтобы сбылись твои мечты, Чтоб Новый год принес здоровье, И счастьем чтоб наполнил дни!
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