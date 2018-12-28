Правоохранительные органы проводят расследование по делу о контрабанде камчатского краба

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Сахалинской области, получены сведения о том, что с начала двухтысячных годов в Дальневосточном федеральном округе действует организованная группа лиц, которые занимаются контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, а именно камчатского краба. При этом используются документы, содержащие недостоверные сведения о товарах. Контракты на поставку водных биологических ресурсов заключались, в том числе, между сахалинской компаний «Монерон» и фирмой, зарегистрированной в Панаме. Стоимость крабовой продукции по данным сделкам была занижена, чтобы существенно сократить таможенные платежи в бюджет Российской Федерации. Дело расследуется следственным подразделением Управления ФСБ России по Сахалинской области, — добавила Анастасия Ермолова. Подозреваемый в организации незаконной торговли крабом бизнесмен Олег Кан покинул Россию на частном самолете.