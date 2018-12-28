Басманный суд Москвы приговорил бизнесмена Дмитрия Михальченко к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима
Он признан виновным в контрабанде элитного алкоголя. Прокуратура просила в качестве наказания для предпринимателя десять лет колонии строгого режима. Бизнесмен был задержан в Москве в марте 2016 года. Следствие утверждало, что Михальченко закупал элитный алкоголь в магазинах стран ЕС, а затем переправлял его в Россию в контейнерах под видам герметика.
Комментарии11
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olegleon 28 декабря 2018 | 12:35
а если бы был не элитный алкоголь, то штраф бы выписали?
tvitov66 28 декабря 2018 | 12:42
"переправлял его в Россию в контейнерах под видам герметика" - а может он им глаза заливал? Иначе любить Родину вошь_дя можно лишь совсем идиотом или дебилом
zemljanka 28 декабря 2018 | 12:59
tvitov66: Миллиардер - выпустят. Уже откупился.
gregor 28 декабря 2018 | 12:37
Страна чудес ....
У них элита есть ...... и алкоголь элитный .... .
Это Валуев элита , Милонов , Поклонская с ейным мужем -конём , 86 % телевизионного электората и их элитный алкоголь .... боярышньяк .
tvitov66 28 декабря 2018 | 12:44
gregor: а вы предлагаете называть бояр боярами? :)
gregor 28 декабря 2018 | 12:54
tvitov66:
Элита — животные, которые были выведены в результате селекции для дальнейшего размножения или разведения .
Вот такое занимают высокие должности в управлении государством . Поэтому и 86 % их одобрямс .
Эти ещё ...элитнее .
Поэтому вместо дорог колдобины
А вместо друзей - террористы хамас ,террористы хезболла и людоеды из островов Океании . А упырь сталин самый любимый упырь .
Менталитет ,однако и боярышеньяк сверху .
gvs 28 декабря 2018 | 12:42
Не поделился с элитой из ФСБ ))))
pna 28 декабря 2018 | 12:55
gvs: Вы не правы. Они не просят делиться. У них есть другие пути получить товар. Догадайтесь какие.
igor919191 28 декабря 2018 | 13:00
А таможня почему рядом не сидит?
maya11 28 декабря 2018 | 13:02
Кто бы сомневался! Теперь силовики заберут и его бизнес. Они сплошь занимаются рейдерством, ЮКОС, Евросеть(Чичваркин), много много других.
sauruvabmo1985 28 декабря 2018 | 13:20
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