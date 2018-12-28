Российский нападающий Никита Кучеров возглавил список бомбардиров Национальной хоккейной лиги

За два матча Кучеров набрал 9 очков. Результат феноменальный даже для звезды НХЛ. В игре с Филадельфией Никита забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам, хотя в одном случае наш форвард просто попал в товарища по команде и шайба от него отлетела в сетку ворот. Тампа победила Филадельфию 6:5, а сам Кучеров опередил финна Мику Рантанена из Колорадо и с 61 очком возглавил бомбардирскую гонку. Вратарь Далласа Антон Худобин установил рекорд клуба, отбив 48 бросков.

Игроки Нэшвила так и не смогли забить Антону и проиграли 0-2. Александр Овечкин растрогал Америку тем, что перебросил шайбу через стекло девушке, которая стояла с плакатом. Мне сегодня исполнилось 18, подарите мне шайбу, пожалуйста. Девушка разрыдалась от счастья. Овечкин порадовал и себя, прервав серию из трех матчей, в которых он не мог набрать очков. На его счету результативная передача. Вашингтон выиграл Каролины 3-1.