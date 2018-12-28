Россиянке Марии Бутиной смягчили режим содержания в американской тюрьме

Как передает «Интерфакс», ей позволили гулять днем и общаться с другими заключенными. Напомним, Бутину обвиняют в преступном сговоре и работе в США в качестве иностранного агента без уведомления. Накануне посольство России сообщило, что Бутина жалуется на отсутствие отопления в своей одиночной камере. Россиянка провела в полной изоляции уже более трех месяцев. В Кремле и МИДе постоянно говорят об отсутствии оснований для преследования Бутиной.