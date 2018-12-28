Россиянке Марии Бутиной смягчили режим содержания в американской тюрьме
Как передает «Интерфакс», ей позволили гулять днем и общаться с другими заключенными. Напомним, Бутину обвиняют в преступном сговоре и работе в США в качестве иностранного агента без уведомления. Накануне посольство России сообщило, что Бутина жалуется на отсутствие отопления в своей одиночной камере. Россиянка провела в полной изоляции уже более трех месяцев. В Кремле и МИДе постоянно говорят об отсутствии оснований для преследования Бутиной.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 28 декабря 2018 | 12:15
То есть "в Кремле и МИДе" считают, что российские тюрьмы лучше американских?
olegleon 28 декабря 2018 | 12:33
mikhail_spb_: Сенцов не жаловался на отопление и 3 месяца изоляции
tvitov66 28 декабря 2018 | 12:34
mikhail_spb_: надеюсь посетят еще ...
УК РФ Статья 354
vedma2017 28 декабря 2018 | 12:23
Видимо, много интересного рассказала .
sergey_volkov 28 декабря 2018 | 12:31
Изверги, ей же днём без макияжа никак нельзя.
piter_ug 28 декабря 2018 | 12:34
Если сиделицу вышлют в Роиссю Вперде, то она будет ее встречать чайком и духами Нина Риччи.