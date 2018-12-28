На севере Крыма на границе с Украиной завершилось строительство заграждений, сообщает пресс-служба ФСБ России
Она имеет протяженность более 60 километров и оснащена несколькими сотнями датчиков. Как считают в спецслужбе, охранный комплекс позволит пресечь попытки перемещения через границу оружия, боеприпасов, различные контрабанды. Ранее предполагалось, что система заграждений будет введена минувшим летом. На обустройство границы, по некоторым данным, было потрачено более двухсот миллионов рублей.
Комментарии24
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kreamssdick 28 декабря 2018 | 12:13
У актера Баталова, который Гоша, тоже сосед на даче отнял часть земли и забор возвел незаконно. Чем дело кончилось, интересно.
sir_sart 28 декабря 2018 | 12:31
kreamssdick: Баталов умер. Земля ему пухом и царствие небесное.
zmeelov_1 28 декабря 2018 | 12:35
kreamssdick: Что, Чебурген, обломился хохлам Крым? Я рыдаю. Я в шоке. Придётся хохлам дохнуть от бессильной злобы своей. Да и дохните Русским вы не нужны. Хоть Гогам, хоть Гошам.. Не нужны, хоть тресните.
polikarpich 28 декабря 2018 | 12:37
zmeelov_1: Только кого этот забор ограждает, вот вопрос! Кто находится за решёткой, а кто на воле?
pyco__mypucmo 28 декабря 2018 | 13:08
zmeelov_1: Цурюпа с Мухтаром ловили пытавшихся свалить с родины пролетариата, а писали, что шпиёнов ловят.
kreamssdick 28 декабря 2018 | 12:41
sir_sart: отжали часть дачного участка у него до того, как он умер
andrewm 28 декабря 2018 | 12:32
kreamssdick: Колючка по периметру - реально работающая скрепа! С этим не поспоришь!
danko1 28 декабря 2018 | 12:14
В концлагере всё нормально. ФСБ ограждение построила.
Вопрос о том, сколько попилили на этом, открыт.
cattt 28 декабря 2018 | 12:30
danko1: Забор строит, а губу раздула на всю Украину.
kompricikos 28 декабря 2018 | 12:31
danko1: ЗАБОР! натянули проволочную сетку 2м высотой и типа датчики поставили И? это как с ракетой которая не дотянула спутник до орбиты теперь он будет болтаться как космический мусор
evkryl 28 декабря 2018 | 12:35
danko1: Вопрос о том, сколько попилили на этом, открыт.
Почему-то нашу либеральную общественность больше всего обычно интересует вопрос "сколько попилили".
Мне часто кажется, цели основной массы наших борцов за демократию сводятся к мемичному "На его месте должен быть я"
snikkersnepper 28 декабря 2018 | 12:44
evkryl:
Это же Эхо. У тутошних хомячков другой цели в жизни и нет...
Можно для сравнения открыть новости о строительстве заборов в Польше или Балтии, почитать тамошние комменты ТЕХ ЖЕ САМЫХ людей и сравнить со здешними.
Им вообще глубоко и чистосердечно положить на то, кто, что и где делает. Главное - высказать свое "фе" режЫму. По какому поводу - не важно. Можно палец показать - они напишут то же самое. Посмотрите комменты под спортивными или культурными новостями.
mikr 28 декабря 2018 | 12:17
После присоединения остальной Украины к российскому (!!!) Крыму (и Донбассу) это ограждение можно будет легко убрать.
kreamssdick 28 декабря 2018 | 12:24
mikr: а мы потянем такие расходы? от одного Крыма в России невыносимо жить стало. накрылась экономика медным тазом
freshener 28 декабря 2018 | 12:30
kreamssdick:
Наоборот, экономически выгодно присоединить всю Украину, чем например только ДНР.
kamen_12 28 декабря 2018 | 12:37
freshener: Выгодно, кроме 3 депрессивных западных областей.
kreamssdick 28 декабря 2018 | 12:46
freshener: в России-то внутри ничего не выгодно
olegleon 28 декабря 2018 | 12:30
mikr: российский бюджет не выдержит ещё и подъём Украины
popgapon007 28 декабря 2018 | 12:21
Это чтоб счастливые жители крымняша обратно в Украину не утекли.
vladimir.kolotilov 28 декабря 2018 | 12:25
Существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяжённость составляла 155 км (в том числе 43,1 км — в черте Берлина)[1].
В ГДР в отношении стены употреблялось пропагандистское название «Антифашистский оборонительный вал»
grazhdanin_ru 28 декабря 2018 | 12:30
США от Мексики оградились, мы от Украины. Тенденция ясна - кто может, тот ограждается от нищебродов.
vasya_von_smetankin 28 декабря 2018 | 12:31
Вышки не забыли поставить, чтобы за Духовный Периметр никто не убежал?
sborisych 28 декабря 2018 | 12:34
..позволит пресечь попытки перемещения через границу оружия, боеприпасов, различные контрабанды..
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Братцы засекреченные защитнички, это вы планируете пЕресечь тока в эту сторону, или типа и в ту?
prade 28 декабря 2018 | 12:48
Как брали Крым, так и вернут. Заборы России не помогут.