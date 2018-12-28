На севере Крыма на границе с Украиной завершилось строительство заграждений, сообщает пресс-служба ФСБ России

Она имеет протяженность более 60 километров и оснащена несколькими сотнями датчиков. Как считают в спецслужбе, охранный комплекс позволит пресечь попытки перемещения через границу оружия, боеприпасов, различные контрабанды. Ранее предполагалось, что система заграждений будет введена минувшим летом. На обустройство границы, по некоторым данным, было потрачено более двухсот миллионов рублей.