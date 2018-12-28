Счетная палата в преддверии новогодних праздников выявила нарушения в работе Росалкогольрегулирования
Службу обвинили в неэффективном контроле производства и оборота алкогольной продукции. За последние два года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка получила около 6 миллиардов рублей. Почти половина из этих средств, по данным Счетной палаты, была потрачена на содержание самого ведомства, другая половина – на закупки для госнужд, в том числе на меры по пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкоголя.
Для этих целей служба заключила 18 госконтрактов с единственной организацией – «Росспиртопром», при этом ее работу, считают аудиторы, контролировали недостаточно эффективно. Также выяснилось, что Росалкогольрегулирование каждый месяц тратит 4 миллиона рублей на содержание 228 машин, которые были изъяты за перевозку нелегального алкоголя. Они хранятся на складах, поскольку закон не указывает, что делать с этим транспортом после изъятия.
Кроме того, Счетная палата обнаружила недостатки механизма финансирования службы, из-за которых часть выполненных ею работ не оплачивается, и регулятору приходится выбивать деньги через суд. В Росалкогольрегулировании сообщили, что служба учла замечания Счетной палаты и уже подготовила план по устранению недостатков.
Комментарии4
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galina_683 28 декабря 2018 | 12:15
Кудрин объявил войну Ротенбергам ?
mikhail_spb_ 28 декабря 2018 | 12:18
То есть эта очередная пиявка была создана в первую очередь, чтобы обеспечивать себя?
popgapon007 28 декабря 2018 | 12:28
лмшл
sborisych 28 декабря 2018 | 12:37
За последние два года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка получила около 6 миллиардов рублей. Почти половина из этих средств, по данным Счетной палаты, была потрачена на содержание самого ведомства
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Дык за что гнобят? Мало на себя потратили? У иных госведомств- де- результаты и успехи в освоении средств куда как выше?