Счетная палата в преддверии новогодних праздников выявила нарушения в работе Росалкогольрегулирования

Службу обвинили в неэффективном контроле производства и оборота алкогольной продукции. За последние два года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка получила около 6 миллиардов рублей. Почти половина из этих средств, по данным Счетной палаты, была потрачена на содержание самого ведомства, другая половина – на закупки для госнужд, в том числе на меры по пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкоголя.

Для этих целей служба заключила 18 госконтрактов с единственной организацией – «Росспиртопром», при этом ее работу, считают аудиторы, контролировали недостаточно эффективно. Также выяснилось, что Росалкогольрегулирование каждый месяц тратит 4 миллиона рублей на содержание 228 машин, которые были изъяты за перевозку нелегального алкоголя. Они хранятся на складах, поскольку закон не указывает, что делать с этим транспортом после изъятия.

Кроме того, Счетная палата обнаружила недостатки механизма финансирования службы, из-за которых часть выполненных ею работ не оплачивается, и регулятору приходится выбивать деньги через суд. В Росалкогольрегулировании сообщили, что служба учла замечания Счетной палаты и уже подготовила план по устранению недостатков.