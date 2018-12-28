Родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова купили девять квартир в пентхаусе с видом на Кремль
Это утверждает в своём расследовании интернет-издание «Медуза». Рыночная стоимость квартир по данным портала может превышать полтора миллиарда рублей. Квартиры в элитном жилом комплексе «Легенда Цветного», как пишет Медуза, купили в 15 году старшая дочь, сын и невестка Петра Бирюкова. Они приобрели в общей сложности 9 из 10 квартир на двух последних этажах. Оттуда открывается живописный вид на Кремль и особняки. Кадастровая стоимость пентхаусов около восьмисот миллионов рублей, рыночная может быть вдвое больше.
Жилкомплекс построил холдинг Capital Group, связанные с ним компании стали крупнейшими подрядчиками московских программ благоустройства, отмечает интернет-издание. И получили за последние годы многомиллиардные контракты. «Медуза» пишет и о других объектах недвижимости Бирюковых. В том числе о более чем 15 гектаров земли в подмосковной деревне Поповка. Как утверждается, у дочери вице-мэра Ирины на участке три дома, площадь самого большого сравнима с размером всех купленных семейством квартир в пентхаусе в районе Цветного.
Бизнес родственников вице-мэра тесно связан с компаниями, которые он курирует. В их числе Вента, ранее она сдавала в аренду грузовики с водителями и получала госконтракты, говорится в расследовании. Бирюков уже больше десяти лет руководит всем комплексом городского хозяйства. Вице-мэр информацию «Медузы» о покупке его семьёй пентхауса в центре Москвы пока не комментировал.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 28 декабря 2018 | 12:13
А на последнюю, десятую квартиру у них что, денег не хватило?
desdichado 28 декабря 2018 | 12:17
Денег нет, но вы держитесь!
И, привет вам от бирюковых! (из новогоднего обращения к пенсионерам)
kuzma36 28 декабря 2018 | 12:29
desdichado: И что? Что купили,где преступления???
Для чего делали революцию в 1991 году либералы и побратимы гайдаровские и ельцинские???
Разве покупка квартирки является преступлением??? Ась??
А Ходорок выкупил ЮКОС за копейки! Что то вы не бухтели!
romashka__ 28 декабря 2018 | 12:39
"Скромные" люди в российской власти.
aladdinov_01 28 декабря 2018 | 13:00
Каждый раз, когда пишут о Петушке Бирюкове, тупая редакция должна сопровождать заметку егойным портретом. Гляньте на Петушка в гугле и скажите, может ли эта особь не воровать? Нет, вы скажите!
При Лужкове Петушок тоже входил в команду руководства, но был в ней самым зачуханым и суетливо лебезящим перед начальником пацаном, над которым все прочие руководители департаментов московского правительства довольно открыто насмехались. И надо - же - Петушок оказался ЕДИНСТВЕННЫМ из лужковского правительства, кто остался у ненавидящего Москву оленевода и даже подрос - не в буквальном смысле (163 см), а в должности. Это многое говорит о нашем славном оленеводе, не так ли?
yurhip 28 декабря 2018 | 12:46
kuzma36: тебе, идиоту, не понять, как ни объясняй, что происходило в 91 и что после.
kuzma36 28 декабря 2018 | 12:56
yurhip: тебе мудаку просто нечего сказать!
У тебя же мозги в говне!
olegleon 28 декабря 2018 | 12:28
mikhail_spb_: он же пенсионер. пенсии только на 9 зватило
djuga 28 декабря 2018 | 12:38
mikhail_spb_: А на последнюю, десятую квартиру у них что, денег не хватило?
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"Полтора миллиарда рублей"...
Да, за такие бабки любой чиновник будет "топить" за ВВП.
Как же всё это неприлично и безнравственно!..
Совсем совесть потеряли. Скрепы, ёлки-метёлки... Как же хочется, чтобы наступило время когда даже мысли о таком поведении у всякого чиновничья не возникало.
malanoff 28 декабря 2018 | 12:40
mikhail_spb_: В следуюшем голу в Москву завезут еще больше реагентов для посыпки дорог и тротуаров. После этого появятся еще 2-3 квартиры у Бирюкова.
sborisych 28 декабря 2018 | 12:54
mikhail_spb_:
Там, поди, подселили парочку из 350 тыщ золотывых...
sborisych 28 декабря 2018 | 12:57
mikhail_spb_:
sorry- очепятался... "золотОвых"
neyexo 28 декабря 2018 | 12:14
А почему нет?
Дети есть, внуки есть, любовницы есть, у них свои дети и т.д.
neyexo 28 декабря 2018 | 12:19
более того, такого поведения следует ожидать от всех чиновников
askol2016 28 декабря 2018 | 12:15
Не сомневаюсь, что господин Бирюков приобрел эту недвижимость для благотворительных целей. Например, подарить квартиры детям-сиротам, которые выходят из детских домов в самостоятельную жизнь...
piter_ug 28 декабря 2018 | 12:23
//с видом на Кремль//
Наверное хотят со стороны смотреть, когда разъяренная толпа бывших поклоников питерской подворотни пойдёт на штурм?
Вряд ли удастся сделать вид, что не при делах.
mmm1962 28 декабря 2018 | 12:35
Вот же скоты. ......
malanoff 28 декабря 2018 | 12:36
Уверен , проверка СК не выявит нарушений в приобретении квартир. Просто квартир станет на 1-2 меньше.