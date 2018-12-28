Родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова купили девять квартир в пентхаусе с видом на Кремль

Это утверждает в своём расследовании интернет-издание «Медуза». Рыночная стоимость квартир по данным портала может превышать полтора миллиарда рублей. Квартиры в элитном жилом комплексе «Легенда Цветного», как пишет Медуза, купили в 15 году старшая дочь, сын и невестка Петра Бирюкова. Они приобрели в общей сложности 9 из 10 квартир на двух последних этажах. Оттуда открывается живописный вид на Кремль и особняки. Кадастровая стоимость пентхаусов около восьмисот миллионов рублей, рыночная может быть вдвое больше.

Жилкомплекс построил холдинг Capital Group, связанные с ним компании стали крупнейшими подрядчиками московских программ благоустройства, отмечает интернет-издание. И получили за последние годы многомиллиардные контракты. «Медуза» пишет и о других объектах недвижимости Бирюковых. В том числе о более чем 15 гектаров земли в подмосковной деревне Поповка. Как утверждается, у дочери вице-мэра Ирины на участке три дома, площадь самого большого сравнима с размером всех купленных семейством квартир в пентхаусе в районе Цветного.

Бизнес родственников вице-мэра тесно связан с компаниями, которые он курирует. В их числе Вента, ранее она сдавала в аренду грузовики с водителями и получала госконтракты, говорится в расследовании. Бирюков уже больше десяти лет руководит всем комплексом городского хозяйства. Вице-мэр информацию «Медузы» о покупке его семьёй пентхауса в центре Москвы пока не комментировал.