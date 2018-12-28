Правительство Испании против перезахоронения останков Франко в склепе собора Альмудена из-за соображений безопасности

Как пишет газета El Pais, существует риск террористических угроз и коллапса зоны по определенным датам. Кроме того, власти опасаются возможных стычек в склепе между сторонниками и противниками Франко. Минувшим летом совет министров Испании одобрил декрет, который предусматривает эксгумацию останков Франко из гробницы в монументальном комплексе Долина павших. Внуки диктатора настаивают на перезахоронении в соборе Альмудена.