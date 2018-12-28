Путин направил новогодние поздравления бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну, который находится под арестом
Как сообщает канцелярия бывшего главы государства, Путин пожелал ему доброго здоровья и стойкости.
Кочаряна, напомним, обвиняют в свержении конституционного строя. Он был повторно арестован в начале декабря. Накануне Владимир Путин провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Позже последний сообщил в Facebook'е, что в ходе его поездки в Москву не удалось договориться о цене на газ.
Комментарии9
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kreamssdick 28 декабря 2018 | 11:37
Януковича еще не забудет пусть поздравить. Если бы не путинские советчики, Янек сейчас нам втором сроке президентствовал бы, сын у него жив был бы, жена вменяемая. Вот так растоптали жизнь человеку, вся вина которого в том, что повелся на рецепты московских политтехнологов.
kreamssdick 28 декабря 2018 | 11:38
да и сам он не в лучшем виде, жив ли?
danko1 28 декабря 2018 | 11:40
Совсем неадекватом Путин стал и не стесняется позориться, поддерживая бывших подельников и показывая пренебрежение этим народу Армении.
vladimir1967 28 декабря 2018 | 11:38
Хочет ценой на газ вернуть старого дружка к власти?
gvs 28 декабря 2018 | 11:39
Рыбак рыбака видит издалека ))))
cromwel 28 декабря 2018 | 11:44
У нашего все дружки упыри какие-то. В кого не ткни так всё его дружок окажеться.
bear123581321 28 декабря 2018 | 11:48
Ну, какая-нибудь Мадура и Пу поздравит, когда солнцеликий сядет.
yralez 28 декабря 2018 | 11:48
Бокасса из ЦАР непременно получил бы поздравление.......не дожил, сердешный.
Самого сьели.
prostotak123 28 декабря 2018 | 11:48
Ностальгия однако...Он своих не бросает...Пашиняну приготовиться...))))