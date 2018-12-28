Путин направил новогодние поздравления бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну, который находится под арестом

Как сообщает канцелярия бывшего главы государства, Путин пожелал ему доброго здоровья и стойкости.

Кочаряна, напомним, обвиняют в свержении конституционного строя. Он был повторно арестован в начале декабря. Накануне Владимир Путин провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Позже последний сообщил в Facebook'е, что в ходе его поездки в Москву не удалось договориться о цене на газ.