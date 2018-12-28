Семье вице-мэра Москвы Петра Бирюкова принадлежат 9 пентхаусов в одном из элитных комплексов столицы
Это выяснилось в ходе расследования сайта «Медуза». Согласно выпискам из росреестра, четыре квартиры в «Легенде Цветного» достались старшей дочери чиновника, две – сыну, еще три жене. Общая площадь пентхаусов – более полутора тысяч квадратных метров. Данный комплекс возводил комплекс Capital Group. Компании, связанные с ним, в 2015 году стали крупнейшими подрядчиками московских программ благоустройства, которые курирует вице-мэр Бирюков. Комментариев чиновника пока не последовало.
Комментарии16
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wlad5210 28 декабря 2018 | 11:37
Какие 9 пентхаусов, их у меня 32..... П.Бирюков
lenin3 28 декабря 2018 | 11:39
wlad5210: комментарий будет в стиле хероя Золотова:всё заработано непосильным трудом,отстаньте...
danko1 28 декабря 2018 | 11:47
lenin3: На зоне давно Бирюков должен находиться, а он, как и прочее ворьё, во власти.
Он не только о детях и жене за счет москвичей и россиян беспокоится, но и львиную долю заказов на благоустройство родному брату отдал.
Заботливый семьянин.
И это только в Москве посчитали, без дворцов в Подмосковье и на Западе.
marineru 28 декабря 2018 | 11:40
wlad5210: +100500
а эти нищеброды-завистники пусть от зависти себе глаза выжгут, смерды
andrewm 28 декабря 2018 | 11:43
wlad5210: Можем повторить!!!!!! Можем утроить! Пора народу выходить на бессмертный полк со снимками своих квартир...
freedommen 28 декабря 2018 | 11:43
Не только это, но и многое другое. Но все честно. Налоги уплачены. По льготной ставке, конечно. Как патриоту. А еще он точно знает, что пенсионер легко может прожить на 3 500 руб. в месяц. А его дочка без 4-х пентхаусов - нет. Ждем пояснений вице-мэра. Или повышения по карьере.. Ну в общем чего-то дождемся.
gvs 28 декабря 2018 | 11:41
Семья остро нуждалась в улучшении жилищных условий? ))))
woodworld 28 декабря 2018 | 11:42
Стаду комментарии не даются
cromwel 28 декабря 2018 | 11:42
Но не в рублях же дерать все честно нажитое!. Конечно надо вкладывать в недвижимость, и не только в России. Я думаю это ещё далеко не Всё нашли
clandestino 28 декабря 2018 | 11:42
А ещё у него где-то обязательно должен быть чемодан часов. Полторы тыщи метров! Твою мать! Хочу как во Франции. И как в Китае с расстрелами воров на стадионе. Как здесь не хочу.
prostotak123 28 декабря 2018 | 11:46
Так на че намекаете? Что он лишние деньги в недвижимость вкладывал или взятки брал квартирами?
maximv 28 декабря 2018 | 11:49
Зажрались.
putin_itogy 28 декабря 2018 | 11:49
Не по доброму смеясь нажимаю на курок.
Убиваю твою грязь, она падает на пол.
Остаётся чистота, твоё белое нутро.
[Припев:]
Медуза, медуза, медуза, мы друзья,
Медуза, медуза..
ed10075 28 декабря 2018 | 11:52
Современные мародёры ни в чем себе не отказывают.
forward 28 декабря 2018 | 11:52
А комментарии Бирюкова уже не требуются. Комментарии пускай прокуратура и Собянин дают...
compare 28 декабря 2018 | 11:53
а в масштабах страны,что принадлежит народу,кроме его рубашки и трусов?