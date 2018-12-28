Ганус: Отказ в передаче базы данных московской лаборатории экспертам WADA может привести к изоляции российского спорта

Глава РУСАДА Юрий Ганус в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что отказ в передаче базы данных рождает непрерывные спекуляции, мешающие российскому спорту. «Мы сами должны быть заинтересованы в том, чтобы разобраться, что же у нас там есть. На базе московских проб Московской лаборатории, которые там хранятся, идут постоянные спекуляции. Нам необходимо самим разобраться и поставить точку. Мы же до 20 сентября работали в режиме несоответствия, несмотря на то, что 27 марта мы получили из WADA письмо от руководителя по соответствию, что РУСАДА в полном объеме технически соответствует всем стандартам и требованиям ВАДА. Доступ к московской лаборатории еще с весны стал приоритетным требованием. И вот фактически мы выходим на финишную прямую, и срывается вопрос передачи», — сказал он.

Ганус также отметил, что в случае невыполнения условий WADA – получение доступа к данным проверки допинг-проб московской лаборатории – лишение статуса соответствия РУСАДА приведет к спортивной самоизоляции России.

21 декабря WADA сообщила о том, что эксперты агентства получили доступ к допинг-пробам, но не возможность их изъятия – согласно условиям, поставленным российской стороной, оборудование для этого должно быть сертифицировано в России.

Глава РУСАДА подчеркнул, что ранее о каком-либо подобном требовании сертифицированном оборудовании, выраженном в документальной форме, он не слышал.

«Не было такого требования. Может, оно было заявлено в ходе переговоров, но внешне оно никак документально не оформлялось. Я не слышал по сертификации оборудования ничего, и услышал об этом тогда впервые», — сказал он.

«Если мы не выполним в срок эти требования, наши спортсмены, по сути, будут ограничены принимать участие в международных соревнованиях. А также мы не сможем проводить на территории нашей страны соревнования с международным участием», — заключил Ганус.