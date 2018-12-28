Тренер итальянского Милана Дженнаро Гаттузо потребовал остановить чемпионат страны по футболу из-за проявлений расизма
Гаттузо сказал, что Италия не расистская страна, но если происходят подобные вещи, то игры надо прекращать. «Нам надо быть лучше», — добавил тренер. Эта фраза стала ответом на решение Федерации футбола страны продолжить турнир, ограничившись наказанием клуба «Интер». Перед матчем с Наполи произошли столкновения болельщиков, один поклонников Милана попал под микроавтобус с фанатами Наполи и позже скончался. Во время игры драки продолжались.
Трое участников с ножевыми ранениями попали в больницы. С трибун неслись расистские оскорбления в адрес лидера неаполитанцев Калиду Кулибали. Тренер Наполи Карло Анчелотти пожаловался на то, что судьи не остановили матч, хотя он трижды обращал их внимание на поведение болельщиков. Если нечто подобное повториться, я уведу команду с поля – сказал он. «Интеру» теперь придется играть два следующих матча при пустых трибунах. Фанатская «Курва норд» будет закрыта еще на одну встречу.
Комментарии6
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dominator13 28 декабря 2018 | 11:15
Негры всю Италию засрали, а если им говорить, что они животные то ты расист
stopkran1969 28 декабря 2018 | 11:29
dominator13: твои 5 копеек тут каким местом?
sg115 28 декабря 2018 | 11:24
Блять, что ж они такие нежные от, черножопые? Да всю жизнь болелы команды соперников троллят
Кто болеет за Торпедо
У того дочь от соседа!
...
Что за баночка мочи?
Это общество Нефтчи!
...
Кто на завтрак съел банан?
Это Калид Кулибалин!
СТОП!!! Матч прекратить, клуб оштрафовать! Чемпионат прикрыть! На страну санкции!!!
Да неужели за такие бабки черножепые не могут потерпеть что их черножепыим называют???? можно подумать что она у них белая. Вон Майкл Джексон заработал денег и стал беложопым. Что мешает?
art_ 28 декабря 2018 | 11:34
sg115: что хорошего в том, чтобы оскорблять? да, большие деньги платят за игру, но это игра в футбол, а не война, скажем, негров с белыми колонизаторами
chnch 28 декабря 2018 | 11:44
art_: Вы зачем с идиотом общаетесь?Это убожество без мата не может двух слов связать.. В бан сразу.
art_ 28 декабря 2018 | 11:52
chnch: нет, ну, многие так считают, что есть люди первого и второго сорта. вот в спорте - летних видах - негры точно не второго сорта