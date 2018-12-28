Тренер итальянского Милана Дженнаро Гаттузо потребовал остановить чемпионат страны по футболу из-за проявлений расизма

Гаттузо сказал, что Италия не расистская страна, но если происходят подобные вещи, то игры надо прекращать. «Нам надо быть лучше», — добавил тренер. Эта фраза стала ответом на решение Федерации футбола страны продолжить турнир, ограничившись наказанием клуба «Интер». Перед матчем с Наполи произошли столкновения болельщиков, один поклонников Милана попал под микроавтобус с фанатами Наполи и позже скончался. Во время игры драки продолжались.

Трое участников с ножевыми ранениями попали в больницы. С трибун неслись расистские оскорбления в адрес лидера неаполитанцев Калиду Кулибали. Тренер Наполи Карло Анчелотти пожаловался на то, что судьи не остановили матч, хотя он трижды обращал их внимание на поведение болельщиков. Если нечто подобное повториться, я уведу команду с поля – сказал он. «Интеру» теперь придется играть два следующих матча при пустых трибунах. Фанатская «Курва норд» будет закрыта еще на одну встречу.