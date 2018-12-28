Бывший адвокат Трампа отрицает, что полтора года назад посещал Прагу для переговоров с российскими представителями

Это выяснил спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в выборы президента США. Роберт Мюллер получил несколько улик присутствия юриста в Праге летом 2016-го года. Это сигнал с его мобильного телефона, который зафиксировали вышки сотовой связи в районе чешской столицы. Вдобавок иностранные спецслужбы передали спецпрокурору данные о перехвате разговоров неких россиян, один из них якобы упомянул, что Майкл Коэн – тогда личный адвокат Трампа находится в Праге.

Предполагается, что там юрист обсуждал вопросы о контактах команды кандидата в президенты США с российской стороной. Ещё раньше о том же говорил и бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. Теперь же улики оказались в руках человека, который расследует предполагаемое вмешательство России в выборы президента США. Коэн отреагировал словами: «Слышал, что Прага прекрасна летом. Не знаю, поскольку там никогда не бывал», — написал бывший адвокат Трампа в твиттере.

Ранее в этом месяце Коэна осудили в США на три года. Его признали виновным в финансовых нарушениях в ходе предвыборной кампании и даче ложных показаний Конгрессу США о проекте строительства башни Трампа в Москве. Коэн вину в нарушениях признал. Президент США больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора о вероятном вмешательстве России в президентские выборы. Об этом сообщил адвокат Трампа Рудольф Джулиани. По его словам президент предоставил достаточно информации Роберту Мюллеру.