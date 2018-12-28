Посольство России в Финляндии подтвердило задержание гражданки России по запросу США
Наши дипломаты утверждают, что Хельсинки затребовал у американской стороны доказательства обоснованности обвинений. Тэрада Мира была задержана в аэропорту при прохождении пограничного контроля. Соединенные Штаты обвиняют 30-летнюю россиянку в том, что в период проживания в США она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег.
Комментарии5
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belovnikita 28 декабря 2018 | 11:10
и чего всех срашкопоцриотов так тянет во враждебную лишнехромосоми Финляндию? Нет бы в Пхеньян эта тетка поехала, ну или на даунбассию..
sagen 28 декабря 2018 | 11:45
belovnikita: У неё такие честные глаза, почти как у Пескова. Они не могут врать.
dr_nemos 28 декабря 2018 | 11:10
вылавливают крыс, очищают мир....ждем истерики захаровой в защиту духовно близких.
belovnikita 28 декабря 2018 | 11:13
dr_nemos: ща дорожку занюхнет, да боярышника хлобыстнет и выступит
skuller 28 декабря 2018 | 11:39
-Какие фаши докасательства?
-Кокоинум