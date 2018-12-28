Посольство России в Финляндии подтвердило задержание гражданки России по запросу США

Наши дипломаты утверждают, что Хельсинки затребовал у американской стороны доказательства обоснованности обвинений. Тэрада Мира была задержана в аэропорту при прохождении пограничного контроля. Соединенные Штаты обвиняют 30-летнюю россиянку в том, что в период проживания в США она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег.