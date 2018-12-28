Семье вице-мэра Москвы Петра Бирюкова принадлежат 9 пентхаусов в одном из элитных комплексов столицы
Это выяснилось в ходе расследования сайта «Медуза». Согласно выпискам из росреестра, четыре квартиры в «Легенде Цветного» достались старшей дочери чиновника, две – сыну, еще три жене. Общая площадь пентхаусов – более полутора тысяч квадратных метров. Данный комплекс возводил комплекс Capital Group. Компании, связанные с ним, в 2015 году стали крупнейшими подрядчиками московских программ благоустройства, которые курирует вице-мэр Бирюков. Комментариев чиновника пока не последовало.
Комментарии20
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mikhail_spb_ 28 декабря 2018 | 11:07
А что, он должен владеть хрущёвками, что ли?
Или так называемыми "студиями", о которых один корголюб сказал: "Кажется смешным, но люди покупают"?
Чем он хуже клисаша с его "турбийонами"?
brandfa 28 декабря 2018 | 11:20
Ха, Медуза - капитан очевидность, нашла жуликоватого чиновника с конфликтом интересов. Вот если бы она хоть одного честного нашла бы - вот это было бы новостью, а так ...
danko1 28 декабря 2018 | 11:28
Что-то не сообщили, достались квартиры бесплатно или на награбленное купил.
Да и о родном брате Бирюкова не написали, которому тот по родственному львиную долю на благоустройство и озеленение Москвы отдал.
archibald_dandy_esquire 28 декабря 2018 | 11:35
brandfa: @ если бы она /Meduza/ хоть одного честного нашла бы - вот это было бы новостью @
так и нашла - у него же ничего нет, кроме муниципальной квартирки, а вот его старшая дочюля, сынуля и женуля - все успешные предприниматели
а сам он - кристальной честности вице-мэр
как там какбэ Президент Путин про шувалова говорил: "Честнейший человек в России!" - так и Бирюков - честнейший в Москове
putin_itogy 28 декабря 2018 | 11:15
Красиво жить не запретишь..
Завидуйте молча, плебеи.
Есть путин - ест Россия.
Единая Россия.
vasya_von_smetankin 28 декабря 2018 | 11:15
Да не может такого быть, неа.
matsuvi 28 декабря 2018 | 11:15
Не борзыми щенками же брать ему откаты.
stopkran1969 28 декабря 2018 | 11:17
Просто бизнес?
nemez1 28 декабря 2018 | 11:19
всё честно нажито непосильным трудом и жена, как старику батурину не мешала.
gregor 28 декабря 2018 | 11:23
Семье вице-мэра Москвы Петра Бирюкова принадлежат 9 пентхаусов в одном из элитных комплексов столицы
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Я и 86 % телевизионного электората ..одобрямс .
Если бы я и 86 % не одобрямс , в России были бы дороги и друзья .
А мне и 86 % это надо ?
vedma2017 28 декабря 2018 | 11:24
Налицо - взятка в особо крупных размерах - коррупция.
Он, конечно, "объяснит", что дети с детства - о-о-о-чень успешные бизнесмены.
cromwel 28 декабря 2018 | 11:24
И разумеется он всё это честно заработал. И никто им не заинтересуется и никто его не тронет пока Путин не даст команду. А он не даст. Потому что власть потеряла совсем совесть и ничего не боиться
cauparandi1989 28 декабря 2018 | 11:24
Пусть в Новом году Вас не сломят болезни, Пусть будет веселым он и интересным, Подарит Вам много прекрасных идей, Желаю бокалы поднять поскорей!
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lager23 28 декабря 2018 | 11:25
Бирюков — современный Шариков профессора Преображенского, попавший в благоприятную воровскую среду (ударение на последний слог)....
ramses333 28 декабря 2018 | 11:29
Молодец Бирюков, по чину берёт, не зарывается. Всего лишь пентхаусами в элитном доме, а не дворцами с прислугой. Достоин государственной награды , ордена "За заслуги перед Отечеством" из рук Солнцеподобного.
basel812 28 декабря 2018 | 11:30
Типичный путинский чиновник-казнокрад.
Тупая, наглая морда и гектары дорогого жилья.
eduard1958 28 декабря 2018 | 11:31
Лицо хорошее,честное.Я не верю,что такой человек мог воспользоваться своим служебным положением.Да и не принято это среди российских чиновников.
gotoviy_emigrant 28 декабря 2018 | 11:33
Бирюков: " А? Что? Это все неправда! Я ничего не украл! Это бабушка подарила!"
midnightblues 28 декабря 2018 | 11:36
Не понимаю-зачем такому генетическому мусору нужны эти квартиры
самоутвердиться чтоли
шарикоф и его щеночки
zhrv 28 декабря 2018 | 11:47
Могу только представить, сколько же у начальника всего.