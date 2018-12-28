Семье вице-мэра Москвы Петра Бирюкова принадлежат 9 пентхаусов в одном из элитных комплексов столицы

Это выяснилось в ходе расследования сайта «Медуза». Согласно выпискам из росреестра, четыре квартиры в «Легенде Цветного» достались старшей дочери чиновника, две – сыну, еще три жене. Общая площадь пентхаусов – более полутора тысяч квадратных метров. Данный комплекс возводил комплекс Capital Group. Компании, связанные с ним, в 2015 году стали крупнейшими подрядчиками московских программ благоустройства, которые курирует вице-мэр Бирюков. Комментариев чиновника пока не последовало.