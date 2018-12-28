Бизнесмен Олег Кан покинул Россию после обвинений в незаконном вылове краба на Дальнем Востоке

Между тем, у людей из окружения предпринимателя начались обыски. Правоохранительные органы начали проверять окружение Олега Кана после того, как на федеральных каналах вышли несколько фильмов о предпринимателе. В них, в частности, утверждалось, что структуры бизнесмена занимаются нелегальным бизнесом по вылову в Охотском море камчатского краба, отправляя товар в Южную Корею и Японию. Также в одном из сюжетов сообщалось об убийстве в 2010 году конкурента Кана – предпринимателя Валерия Пхиденко. Заказчик преступления так и не был найден, хотя «крабовый король» какое-то время даже был в розыске по этому делу.

Кан, как утверждается, уже покинул Россию – из Южно-Сахалинска он вылетел в Японию на личном самолете. Сейчас обыски проходят у его родственников и друзей, включая депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова. По факту контрабанды камчатского краба было заведено уголовное дело. По данным следствия, преступная группа действовала в Сахалинской области с начала 2000-х годов.