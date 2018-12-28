Бизнесмен Олег Кан покинул Россию после обвинений в незаконном вылове краба на Дальнем Востоке
Между тем, у людей из окружения предпринимателя начались обыски. Правоохранительные органы начали проверять окружение Олега Кана после того, как на федеральных каналах вышли несколько фильмов о предпринимателе. В них, в частности, утверждалось, что структуры бизнесмена занимаются нелегальным бизнесом по вылову в Охотском море камчатского краба, отправляя товар в Южную Корею и Японию. Также в одном из сюжетов сообщалось об убийстве в 2010 году конкурента Кана – предпринимателя Валерия Пхиденко. Заказчик преступления так и не был найден, хотя «крабовый король» какое-то время даже был в розыске по этому делу.
Кан, как утверждается, уже покинул Россию – из Южно-Сахалинска он вылетел в Японию на личном самолете. Сейчас обыски проходят у его родственников и друзей, включая депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова. По факту контрабанды камчатского краба было заведено уголовное дело. По данным следствия, преступная группа действовала в Сахалинской области с начала 2000-х годов.
Комментарии11
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sisyin_gandonich 28 декабря 2018 | 11:06
Как можно вора в законе назвать бизнесменом? Только у эха есть такое кривое мышление, способное искажать действительность!
tvitov66 28 декабря 2018 | 11:10
sisyin_gandonich: Дык у нас в ПУравительстве КТО? Мать Тереза?:)
brandfa 28 декабря 2018 | 11:27
По данным следствия, преступная группа действовала в Сахалинской области с начала 2000-х годов.
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Преступная группа действует на территории России с конца 90-х. Поэтому и сам лично бизнесменам ордена выписывает.
eugene_netchaev 28 декабря 2018 | 11:32
sisyin_gandonich:
А документальное подтверждение тому, что Олег Кан якобы является "вором-в-законе"? Ась?
captainobvious 28 декабря 2018 | 11:09
полку борцунов с крАвАвым режЫмом прибыло...
nehoroshiy 28 декабря 2018 | 11:11
Все знали, но думали что Кан в разработке. Через 17 лет стали сомневаться.
lenin3 28 декабря 2018 | 11:15
Ага, на фильмы Навального правоохранители не реагируют,но зато регулярно смотрят ЗомбоТВ...
ivar1964 28 декабря 2018 | 11:20
В России таких "бизнесменов" - каждый второй, не говоря о каждом первом.
eugene_netchaev 28 декабря 2018 | 11:29
Бизнес Олега Кана (также, как и компания "Красное и Белое") показался "чрезвычайно интересным" кому-то из силового окружения Путина. Диктатура закона и свободный рынок торжествуют!!!
zhrv 28 декабря 2018 | 11:43
- "обыски проходят у его родственников и друзей, включая депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова. "
Странные дела... То живет себе, в ус не дует, на личном самолете на дачу катается, претензий ни у кого нет, и даже тени сомнений нет - наш человек! И вдруг, обыски у друзей-знакомых, первой учительницы и прочая прочая... Прозрели? Тогда за что раньше деньги получали?
ivfn 28 декабря 2018 | 11:51
zhrv:
Так мало того //Бизнесмен Олег Кан покинул Россию после обвинений//
Попробуй покинуть Россию если у тебя штраф в ГАИ не оплачен или задолжность по элементам.
Москва, 26 декабря. Около пяти миллионов россиян могут не выпустить за границу на Новый год из-за долгов.
КАКАВА!!!!