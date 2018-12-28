Сборная России выиграла стартовый матч на молодежном чемпионате мира по хоккею

Первые соперники российской команды – датчане оказались в непростой ситуации. Это был их второй матч на турнире, причем с момента окончания первого прошло меньше суток. Таким странным оказалось расписание. Встреча с канадцами сложилась для них катастрофически. Скандинавы проиграли 0:14. На этот раз молодые датские хоккеисты собрались и провели достойные 60 минут, хоть и уступили со счетом 0-4.

Они сопротивлялись так отчаянно, что главный тренер сборной России Валерия Брагин предположил, что они предпочли отдать матч Канаде, чтобы сосредоточится на России. Кроме того, судьи были очень строги к нашей команде, которая получила 26 штрафных минут, тогда как датчане только 8, хотя во встречах команд разного класса обычно бывает наоборот. Свой следующий матч сборная России сыграет в ночь на субботу с командой Чехии.