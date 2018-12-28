Барак Обама и его супруга Мишель возглавили рейтинг персон, которыми американцы восхищаются больше всего
Такой опрос ежегодно проводит компания Gallup. По итогам уходящего года, Мишель Обама впервые стала первой среди женщин – в симпатиях к ней признались 15% американцев. До этого 17 лет подряд рейтинг возглавляла Хиллари Клинтон. В новом опросе она делит 3-е место с Меланьей Трамп, вторую строчку заняла Опра Уинфри. Среди мужчин Барак Обама возглавляет рейтинг симпатий Гэллап уже 11-й год подряд – им восхищается 19% американцев. На 2-м месте Дональд Трамп с 13%.
Комментарии7
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opiatnovyi63 28 декабря 2018 | 10:39
А наши всё время восхищаются назло пиндосам Наши Несменяемым Карликом!
sim202_ 28 декабря 2018 | 10:39
Обама вошёл в историю.
Путин в неё вляпался.
luger_max_otto 28 декабря 2018 | 10:54
sim202_: Вошел, ага. Как сворачивавший программы пилотируемых космических полетов.
shalunok 28 декабря 2018 | 10:39
Небось 90% опрашиваемых были безработные негры.
ksushka_ya 28 декабря 2018 | 10:48
Солидарна с американцами!
tryapichkin 28 декабря 2018 | 10:50
Мишель Обама и ее барак...
Следующий кандидат от демократов?
по аналогии
Хиллари Клинтон и ее билл?
answitolfreed1980 28 декабря 2018 | 10:50
Желаю с Новым годом получить Побольше светлых, удивительных событий, За всем плохим получше дверь закрыть, Чтоб распахнуть ее для радостных открытий.
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