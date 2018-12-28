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10:32, 28 декабря 2018

Барак Обама и его супруга Мишель возглавили рейтинг персон, которыми американцы восхищаются больше всего

Такой опрос ежегодно проводит компания Gallup. По итогам уходящего года, Мишель Обама впервые стала первой среди женщин – в симпатиях к ней признались 15% американцев. До этого 17 лет подряд рейтинг возглавляла Хиллари Клинтон. В новом опросе она делит 3-е место с Меланьей Трамп, вторую строчку заняла Опра Уинфри. Среди мужчин Барак Обама возглавляет рейтинг симпатий Гэллап уже 11-й год подряд – им восхищается 19% американцев. На 2-м месте Дональд Трамп с 13%.

Комментарии

7

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opiatnovyi63 28 декабря 2018 | 10:39

А наши всё время восхищаются назло пиндосам Наши Несменяемым Карликом!

sim202_ 28 декабря 2018 | 10:39

Обама вошёл в историю.
Путин в неё вляпался.

luger_max_otto 28 декабря 2018 | 10:54

sim202_: Вошел, ага. Как сворачивавший программы пилотируемых космических полетов.

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shalunok 28 декабря 2018 | 10:39

Небось 90% опрашиваемых были безработные негры.

ksushka_ya 28 декабря 2018 | 10:48

Солидарна с американцами!

tryapichkin 28 декабря 2018 | 10:50

Мишель Обама и ее барак...
Следующий кандидат от демократов?
по аналогии
Хиллари Клинтон и ее билл?

answitolfreed1980 28 декабря 2018 | 10:50

Желаю с Новым годом получить Побольше светлых, удивительных событий, За всем плохим получше дверь закрыть, Чтоб распахнуть ее для радостных открытий.
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