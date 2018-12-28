Барак Обама и его супруга Мишель возглавили рейтинг персон, которыми американцы восхищаются больше всего

Такой опрос ежегодно проводит компания Gallup. По итогам уходящего года, Мишель Обама впервые стала первой среди женщин – в симпатиях к ней признались 15% американцев. До этого 17 лет подряд рейтинг возглавляла Хиллари Клинтон. В новом опросе она делит 3-е место с Меланьей Трамп, вторую строчку заняла Опра Уинфри. Среди мужчин Барак Обама возглавляет рейтинг симпатий Гэллап уже 11-й год подряд – им восхищается 19% американцев. На 2-м месте Дональд Трамп с 13%.