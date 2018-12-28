Рынок акций России открылся ростом основных индексов в среднем на 1%
Больше всего подорожали ценные бумаги «Русала» – почти на 2%. Сегодня было официально объявлено, что новым председателем совета директоров этой компании с 1 января станет французский экономист Жан-Пьер Тома. Прежний глава «Русала» Матиас Варниг ушел в отставку. Это было одним из условий снятия с компании санкций США.
Комментарии2
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hertnonsconla1978 28 декабря 2018 | 10:55
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vilingrad 28 декабря 2018 | 11:00
hertnonsconla1978: Новый год — веселый праздник, Я желаю вам богатств. Денег много и подарков, И заморских вкусных яств! (ВВ Путин)