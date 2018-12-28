Рынок акций России открылся ростом основных индексов в среднем на 1%

Больше всего подорожали ценные бумаги «Русала» – почти на 2%. Сегодня было официально объявлено, что новым председателем совета директоров этой компании с 1 января станет французский экономист Жан-Пьер Тома. Прежний глава «Русала» Матиас Варниг ушел в отставку. Это было одним из условий снятия с компании санкций США.