Волна Гриппа и ОРВИ ожидается в России после новогодних праздников
Как заявила «Интерфаксу» глава Роспотребнадзора Анна Попова, россияне, которые уедут отдыхать за рубеж, скорее всего, привезут в страну новые штаммы вируса. В текущем году выделено рекордное количество средств на приобретение вакцины. Как утверждает Попова, прививки сделали почти 50% россиян.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 28 декабря 2018 | 10:41
А вы не пускайте назад тех, кто выехал за рубеж.
Ведь помимо новых штаммов вируса гриппа они могут привезти ещё и бациллы, разрушающие скрепы.
leasptephinre1971 28 декабря 2018 | 10:53
Пусть салюты и хлопушки Бьют, как будто бы из пушки, Пусть несутся поздравления С Новогодним настроением. Пусть задачи все решатся, Мечты в достаток превратятся.
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vasya_von_smetankin 28 декабря 2018 | 10:53
Россияне в курсе, что им сделали прививки?
nehoroshiy 28 декабря 2018 | 11:31
vasya_von_smetankin: Да всё как положено . Личная карта прививок- когда, от чего....
Ну, а реально не знаю, может "чужого" вынашиваю.
seryj_wolk 28 декабря 2018 | 11:04
Все беды священноватой и великоватой рфии приходят из-за рубежа, и никакие прививки и пропаганда не помогают.
compare 28 декабря 2018 | 11:09
seryj_wolk: да-да...особенно: телефонизация,телевидение,интернет,автомобили,лекарства,медицинские достижения,компьютеры,косметика,турбины для электростанций,оборудование для добычи нефти,самолеты: несть числа тех "бед",без которых давно уже загнулись бы все россинушки,в том числе и долбоёбы,типа тебя(вас бы,ёбней,в первую очередь не жаль,а в радость)