Волна Гриппа и ОРВИ ожидается в России после новогодних праздников

Как заявила «Интерфаксу» глава Роспотребнадзора Анна Попова, россияне, которые уедут отдыхать за рубеж, скорее всего, привезут в страну новые штаммы вируса. В текущем году выделено рекордное количество средств на приобретение вакцины. Как утверждает Попова, прививки сделали почти 50% россиян.