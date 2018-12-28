Пассажирский автобус въехал в остановку в Нижнем Новгороде
Погибла одна женщина и пострадали двое детей. Они находились непосредственно на остановке. В автобусе было около двадцати пассажиров. Никто из них не пострадал. Дети четырех и шести лет получили ушибы и травмы — насколько тяжелые, не уточняется. Сейчас они находятся в больнице.
Комментарии2
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naubilseothern1984 28 декабря 2018 | 10:45
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vadimp 28 декабря 2018 | 11:01
Вопрос на засыпку:
Сколь должно пройти покалений прежде чем ченуши додумаются ставить защищенные от транспорта остановки?
Вот как назвать ситуевину, когда остановка защищает от дождика, но не защищает от несущихся в 5-10 метрах машин?