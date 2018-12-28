Пассажирский автобус въехал в остановку в Нижнем Новгороде

Погибла одна женщина и пострадали двое детей. Они находились непосредственно на остановке. В автобусе было около двадцати пассажиров. Никто из них не пострадал. Дети четырех и шести лет получили ушибы и травмы — насколько тяжелые, не уточняется. Сейчас они находятся в больнице.