Басманный суд огласит приговор миллиардеру Дмитрию Михальченко

Его вместе с сообщниками обвиняют в контрабанде алкоголя. Для петербургского бизнесмена и главы холдинга «Форум» прокуратура просит 10 лет колонии строгого режима. По версии СК, в 2014 году предприниматель создал организованную преступную группу для контрабанды элитного спиртного из Великобритании, Франции и Италии. Его сообщник, сомелье Алексей Мищенко покупал элитные сорта алкоголя, например, коньяк Courvoisier столетней выдержки, стоимостью полмиллиона за бутылку.

Груз должен был прибыть в порт Усть-Луга в Ленинградской области под видом герметика. Таможенники, вскрыв контейнеры, обнаружили бутылок коньяка, вина, джина, виски и шампанского, которые были оценены экспертами в 60 с лишним миллионов рублей, напоминает газета «Коммерсантъ».

Михальченко и Мищенко частично признали вину. В последнем слове бизнесмен отказался от своих прежних показаний и долго рассказывал о своих заслугах перед Петербургом и Россией и наградах. Глава службы безопасности холдинга «Форум» Борис Коревский отрицает вину в полном объеме. Дмитрий Михальченко также проходит по делу о хищениях при строительстве и реконструкции президента в Ново-Огарево. Расследование уже завершено.