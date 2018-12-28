Счетная палата обвиняет «Росалкогольрегулирование» в неэффективной работе
Как сообщает РБК, аудиторы выяснили, что ведомство тратит слишком много бюджетных денег при заключении госконтрактов. За последние два года «Росалкогольрегулирование» получило от федерального бюджета почти 6 миллиардов рублей. Почти половина из них ушли на содержание центрального аппарата ведомства и его территориальных органов.
Комментарии2
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pepetz 28 декабря 2018 | 10:14
Шо, все прОпили?
ura_123 28 декабря 2018 | 10:17
А чё их считать,бюджетные деньги? Гуляй )))