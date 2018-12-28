Счетная палата обвиняет «Росалкогольрегулирование» в неэффективной работе

Как сообщает РБК, аудиторы выяснили, что ведомство тратит слишком много бюджетных денег при заключении госконтрактов. За последние два года «Росалкогольрегулирование» получило от федерального бюджета почти 6 миллиардов рублей. Почти половина из них ушли на содержание центрального аппарата ведомства и его территориальных органов.