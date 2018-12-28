ФСБ построила стену в Крыму на границе с Украиной
Заграждение призвано предотвратить контрабанду и проникновение диверсантов на полуостров. В районе Перекопского перешейка завершено строительство стены длиной больше 60 километров. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ. Как сообщает портал «Крымские новости», заграждение начинается у побережья Черного моря и достигает залива Сиваш. Оно оснащено несколькими сотнями датчиков разного типа действия. В ведомстве также добавили, что строительство сооружения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов.
Кроме того, оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя и наркотиков. Также были опубликованы фотографии стены: в высоту она достигает около двух метров, а поверху натянута колючая проволока.
Впервые о проекте строительства заграждения стало известно в 2015 году. Ранее предполагалось, что возведение объекта завершится летом этого года. Во сколько обошлось строительство заграждения, неизвестно, но СМИ ранее приводили оценки в 200 миллионов рублей.
Комментарии10
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post_v 28 декабря 2018 | 10:05
И если хочешь на земле
Оставить память о себе,
Тогда построй еще один забор.
(Машина времени. "Гимн забору")
zmeelov_1 28 декабря 2018 | 10:12
post_v: Для Данко трухлявых, кототижек и прочих кретинов - остапенных...Ууух, как вас торкает
skuller 28 декабря 2018 | 10:06
Самая главная разница между Россией и Украиной состоит в том, что у нас воруют, но в итоге строят, а на Украине просто тупо воруют.
poluputing 28 декабря 2018 | 10:11
skuller: не скули, главное , на этой стене украинцы сэкономили. Уровень украинской коррупции несравним с россиянским ни по суммам , ни по масштабу охвата и наглости. В Украине часики прячут
zmeelov_1 28 декабря 2018 | 10:15
poluputing: Уродец, твою страну целиком сдали, а ты тут про часики гавкаешь, трепло майданутое
kottigr1 28 декабря 2018 | 10:13
skuller: Загнал в итоге Путин крымчан за колючую проволоку.. Островной концлагерь в архипелаге ГУЛАГ...
ura_123 28 декабря 2018 | 10:15
skuller: И что же у вас построили, дома в лондонах и парижах,шале в альпах,квартиры в Майами???
kreamssdick 28 декабря 2018 | 10:07
Подрядчики подзаработали, а толку никакого. Проукраинские настроения в Крыму растут параллельно с падением уровня жизни рядовых граждан.
robert271 28 декабря 2018 | 10:13
Так и до Великороссейкой стены доживем . Родные скрепы надо оберегать.
svetnik55 28 декабря 2018 | 10:17
А че там, россияне оплатят любые игрушки фсб.