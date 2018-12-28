ФСБ построила стену в Крыму на границе с Украиной

Заграждение призвано предотвратить контрабанду и проникновение диверсантов на полуостров. В районе Перекопского перешейка завершено строительство стены длиной больше 60 километров. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ. Как сообщает портал «Крымские новости», заграждение начинается у побережья Черного моря и достигает залива Сиваш. Оно оснащено несколькими сотнями датчиков разного типа действия. В ведомстве также добавили, что строительство сооружения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов.

Кроме того, оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя и наркотиков. Также были опубликованы фотографии стены: в высоту она достигает около двух метров, а поверху натянута колючая проволока.

Впервые о проекте строительства заграждения стало известно в 2015 году. Ранее предполагалось, что возведение объекта завершится летом этого года. Во сколько обошлось строительство заграждения, неизвестно, но СМИ ранее приводили оценки в 200 миллионов рублей.