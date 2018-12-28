Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях
Видеоролики созданы министерством информационной политики. В них бытовым языком будут объяснять, что такое Европа. Отмечается, что ролики будут показывать не только в эфире украинских телеканалов, но также в Интернете и кинотеатрах.
Комментарии5
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gluhoy2250 28 декабря 2018 | 10:07
Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях....
Ну чего же вы хотите? Они же дети!
poluputing 28 декабря 2018 | 10:08
даёшь евроценности вместо свинорусских скреп. Лучше пармезан чем репа
e_mae 28 декабря 2018 | 10:10
Украинцы не россияне, это россиянам что показывают о том они и блеют. "Украинцам показывать" не работает они в отличие от россиян с головой дружат им ЛЮБЫЕ показы до сраки.
ukretotakoividskota 28 декабря 2018 | 10:10
Мартышек дрессируют визуальными образами.
condor00 28 декабря 2018 | 10:16
Деньгами же самих налогоплательщиков отвлекают их внимание и спускают деньги в песок.