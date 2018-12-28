Армения и Россия не смогли договориться о вопросу о цене на поставки природного газа на 2019 год
Об этом по итогам своей встречи с Владимиром Путиным заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «По газу решения нет. Обсуждения продолжатся в рабочем порядке», — рассказал Пашинян, в прямом эфире на своей странице в Facebook. Впрочем, исполняющий обязанности главы правительства кавказского государства пытался быть оптимистичным и заверил, что эта чувствительная тема не станет камнем преткновения для двусторонних отношений.
С окончанием года завершается действующий газовый контракт между Арменией и Россией, по нему стоимость газ для Еревана составляет 150 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом в Армении рассчитывают, что цена как минимум не возрастет, а действующий министр энергетики Армении Гарегин Баграмян заявлял, что и вовсе надеется на снижение стоимости топлива до 140 долларов. При этом в армянских СМИ накануне встречи Путина и Пашиняна появились сообщения, что вице-премьер Дмитрий Козак якобы проинформировал Ереван о намерении поднять стоимость тысячи кубометров до $215.
В самой Армении итоги переговоров оценивают сдержанно и говорят, что позиция по газу, видимо, будет рассматриваться в увязке с судьбой арестованного экс-президента Кочаряна. Предполагают, что если того выпустят под залог, цена останется прежней. Поставки на внутренний рынок кавказской страны осуществляет компания «Газпром Армения», это на 100% дочерняя компания Газпрома.
Комментарии11
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luger_max_otto 28 декабря 2018 | 10:05
Похоже, это стандартная последовательность действий путинского режима- газподороже, армянофашисты, ереваннаш...
danko1 28 декабря 2018 | 10:15
luger_max_otto: Удивительная способность у Путина все страны из друзей во врагов превращать, а дружить только с нищими диктаторами, которым на сотни миллиардов долларов кредиты прощает.
poluputing 28 декабря 2018 | 10:05
на всех газовую удавку набрасывать пытается, иногда удачно. Немцы вон сами лезут в петельку. Ничего, сам в нефтяной трепыхаться будет, когда ниже 30 упадёт
za_stalina 28 декабря 2018 | 10:07
Пусть туркменский покупает. Да послов США побольше завозит. Продажная ...
a_and_ts Александр Симо 28 декабря 2018 | 10:14
za_stalina: Этим и кончится. Газу вокруг навалом. Иран еще рядом. Грузия себе ветку протянула.
poluputing 28 декабря 2018 | 10:17
za_stalina: во бандеровцы и дашнаки распоясались. Всех к ногтю. За Родину, за Сталина. Свинорусы, вперёд, накажите непослушных армяшек. Круг врагов расширяется, не так ли?
ormardanen1973 28 декабря 2018 | 10:09
Пусть этот Новый год для вас Откроет новые дороги. Пусть счастья принесет запас, Прогонит беды и тревоги.
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lager23 28 декабря 2018 | 10:11
Из экономической структуры Газпром превратили в политическую, совместив это с "воровайкой" космических масштабов, снизив капитализацию компании до уровня "сетевых ресторанов" ... путиномика называется!
vasya_von_smetankin 28 декабря 2018 | 10:12
Подлые армянские биндеровцы не хотят работать на Великую Москву, как это делает Духовный Русский народ!
luger_max_otto 28 декабря 2018 | 10:17
vasya_von_smetankin: Жидобандеровцы, ага :)
sedoi63 28 декабря 2018 | 10:17
И всё таки, не смотря ни на что, средняя пенсия в Армении с 1 января будет 600$ США. За эти деньги пенсионер сможет легко оплатить любые поставки и не только из России?!