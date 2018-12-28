Армения и Россия не смогли договориться о вопросу о цене на поставки природного газа на 2019 год

Об этом по итогам своей встречи с Владимиром Путиным заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «По газу решения нет. Обсуждения продолжатся в рабочем порядке», — рассказал Пашинян, в прямом эфире на своей странице в Facebook. Впрочем, исполняющий обязанности главы правительства кавказского государства пытался быть оптимистичным и заверил, что эта чувствительная тема не станет камнем преткновения для двусторонних отношений.

С окончанием года завершается действующий газовый контракт между Арменией и Россией, по нему стоимость газ для Еревана составляет 150 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом в Армении рассчитывают, что цена как минимум не возрастет, а действующий министр энергетики Армении Гарегин Баграмян заявлял, что и вовсе надеется на снижение стоимости топлива до 140 долларов. При этом в армянских СМИ накануне встречи Путина и Пашиняна появились сообщения, что вице-премьер Дмитрий Козак якобы проинформировал Ереван о намерении поднять стоимость тысячи кубометров до $215.

В самой Армении итоги переговоров оценивают сдержанно и говорят, что позиция по газу, видимо, будет рассматриваться в увязке с судьбой арестованного экс-президента Кочаряна. Предполагают, что если того выпустят под залог, цена останется прежней. Поставки на внутренний рынок кавказской страны осуществляет компания «Газпром Армения», это на 100% дочерняя компания Газпрома.