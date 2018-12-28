Якутская прокуратура выявила нарушения в колонии № 1, где заключенные объявили голодовку
В частности, установлено несвоевременное обеспечение осужденных вещевым довольствием, несоблюдение порядка привлечения их к дисциплинарной ответственности. Отмечена также необходимость капитального ремонта помещений. По результатам проверки в адрес начальника республиканского ФСИН вынесено представление. Ранее сообщалось, что 8 заключенных отказались от еды, четверо из них зашили себе рты в знак протеста. Они требовали улучшить условия содержания и теплую одежду.
Комментарии2
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sasass 28 декабря 2018 | 09:51
Воруют на всем паразиты общества..