Счетная палата обвиняет «Росалкогольрегулирование» в неэффективной работе
Как сообщает РБК, аудиторы выяснили, что ведомство тратит слишком много бюджетных денег при заключении госконтрактов. За последние два года «Росалкогольрегулирование» получило от федерального бюджета почти 6 миллиардов рублей. Почти половина из них ушли на содержание центрального аппарата ведомства и его территориальных органов.
Комментарии2
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