.....?¿????В Москве состоится заседание священного синода Русской православной церкви?????

Официально повестка не раскрывается. Однако наблюдатели полагают, что в центре внимания будет ситуация на Украине. Сегодняшнее заседание РПЦ будет первым после Объединительного собора в соседней стране. Ранее патриарх Кирилл призывал поместные церкви не признавать итоги собора в Киеве.

Глава РПЦ отмечал, что позиция Константинопольского патриархата бросает вызов всему мировому православию.