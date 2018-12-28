В Москве состоится заседание священного синода Русской православной церкви
Официально повестка не раскрывается. Однако наблюдатели полагают, что в центре внимания будет ситуация на Украине. Сегодняшнее заседание РПЦ будет первым после Объединительного собора в соседней стране. Ранее патриарх Кирилл призывал поместные церкви не признавать итоги собора в Киеве.
Глава РПЦ отмечал, что позиция Константинопольского патриархата бросает вызов всему мировому православию.
Комментарии35
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ostapba 28 декабря 2018 | 09:35
.....?¿????В Москве состоится заседание священного синода Русской православной церкви?????
А какого, такого патриархата??
В этом и заключается духовная тайна даже??
danko1 28 декабря 2018 | 09:41
ostapba: Сходка воровская попов в погонах.
А сходки такие должны быть тайными.
kottigr1 28 декабря 2018 | 09:42
danko1: Шабаш сектантов в штатском...
zmeelov_1 28 декабря 2018 | 09:58
kottigr1: Слетелись мухокрылые. Данка трухлявая и прочие котогряди... Когда ж вас шарфиком Борюсиков госдеп приласкает, уродцы?
kottigr1 28 декабря 2018 | 10:01
zmeelov_1: Из изгнанных в Россию из Украины попиков РПЦ нужно формировать штрафные роты и отправлять на штурм, смывать позор кровью, пусть в бою добывают себе оружие !
tvitov66 28 декабря 2018 | 09:43
danko1: так готовы православнутые платить десятину или нет?
parasuk_ 28 декабря 2018 | 09:45
ostapba: всея Руси :) Это не местечковое пцу, с которой управится и вышивый митрополитишко с одной лычкой на рясе
ostapba 28 декабря 2018 | 09:49
А как там генерал с кадилом ???
Дает пару в свой бронепоезд??
С амбразурой русского мира даже??
ostapba 28 декабря 2018 | 09:52
......Прошедшее празднование 1025-летия Крещения Руси продолжает обрастать подробностями. Как оказалось, глава Московский и всея Руси патриарх Кирилл приезжал в Киев на "бронепоезде", оборудованным всевозможными удобствами, в числе баром и золотым алтарем.
Это как отель на колесах. Такой был у Сталина. Там пять вагонов, последний — вагон-храм. Охрана у Патриарха, как у Владимира Путина.
Как оказалось, в поезде Кирилла целых 20 вагонов. Среди них один - специальная передвижная церковь. Журналистов на удивление легко согласился пустить внутрь проводник поезда патриарха.
Роскошный золотой интерьер, распятие и даже алтарь. Так выглядит передвижная церковь православной VIP-персоны. Дальше - покои патриарха Кирилла.
На вопрос, чем отличается вагон патриарха от остальных вагонов, проводник рассказал, что у Кирилла есть собственный кабинет, душ и даже кухня.
"Это как его штаб. Там длинный стол, где он собирает своих. Там его кабинет, свой душ, своя гигиеническая комната, и все. Остальное все так же. Ну, кухня есть, конечно", - сообщил проводник поезда предстоятеля Русской православной церкви.
А вот чай в купе патриарху Кириллу не носят - у него есть собственный повар. По словам другого проводника, в экспрессе патриарха, кроме передвижной церкви, есть три ресторана, один вагон-салон и один вагон-бар.
Даже..
parasuk_ 28 декабря 2018 | 10:04
ostapba: Когда едешь на окраину, где хохолбаши имеет привычку гадить на золотом унитазе, приходится соответствовать :)
zmeelov_1 28 декабря 2018 | 10:05
ostapba: Брешешь, ушлёпок обкуренный. Как дышишь.
parasuk_ 28 декабря 2018 | 09:55
ostapba: батюшка с утра весел и деятелен. Говорит, что снова пора киевскую нерусь в русь крестить и мыться приучать. И кадилом машет :)
ostapba 28 декабря 2018 | 10:05
parasuk_: в Русь ноньче только моложе 16 лет отроков. И старцев старше 65-и. Чтоб перекрестить заново.
А тебя с остальной парой сук на окраину..
Повторно в тундру из Руси к федерасам..
Даже..
parasuk_ 28 декабря 2018 | 10:09
ostapba: меня на окраину не пустят. Там хохолбаши боится за сохранность остатков своего флота и поэтому мужчин моего возраста не пускают
zmeelov_1 28 декабря 2018 | 10:03
ostapba: Паниковошурик, ты ещё дышишь, подпиндос брехливый? Там в Госдуме про шавок как бы закон приняли, шелудивый ты наш)))
ivar1964 28 декабря 2018 | 09:35
Любопытно, что может родиться в результате этого бесплодного сборища! Разве что, решат готовить попов-провокаторов с целью засылки в Украину.
jblack2 28 декабря 2018 | 09:39
ivar1964: Бесплодной сборище прошло в Киеве. Раскольники как были раскольниками, так таковыми и остались...
tetriz 28 декабря 2018 | 09:43
jblack2: главный раскольник - вонючий кремлёвский карлик Путин, который похабит абсолютно всё, к чему дотянутся его кривые детские ручонки.
zmeelov_1 28 декабря 2018 | 10:07
tetriz: Игралка бандеровская, стукнись об стену
ivar1964 28 декабря 2018 | 09:46
jblack2: Думаю, Вы ошибаетесь. Называть из Вы можете, как Вам угодно. Полубезумные сторонники православия называют католиков еретиками. Католикам и всему миру на это плевать. Процесс пошел. РПЦ будет медленно, но верно терять свои позиции в Украине вплоть до исчезновения.
ostapba 28 декабря 2018 | 09:46
....Мы рас..
Бо-бо…
Раскоойники!
Разбойники - раскольники,
Пиф-паф, и вы покойники
Покойники - покойники.
Пиф-паф, и вы покойники
Покойники - покойники.
Кто увидит нас, тот сразу ахнет
И для кого-то жареным запахнет
Но кое-что за пазухой мы держим
К нам не подходи, к нам не подходи,
К нам не подходи,- а то зарежем!
post_v 28 декабря 2018 | 09:50
ivar1964:
...готовить попов-провокаторов с целью засылки в Украину
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"А ведь он совсем не умеет ходить на лыжах." - Подумал Штирлиц, глядя вслед удаляющемуся пастору Шлагу
udalennyi2 28 декабря 2018 | 09:53
Гундяшку в угол поставят и понизян в звании до подполковника.
tant14 28 декабря 2018 | 09:36
Официально повестка не раскрывается. Однако наблюдатели полагают, что в центре внимания будет ситуация на Украине.
--------Гундяя смещать будут за упущения в Работе.
Тихона Шевкунова назначат. и представят к новому званию.
Как Шойгу, когда министром обороны назначали.
parsamychor1974 28 декабря 2018 | 09:43
Желания все ваши пусть исполняются, А жизнь пускай в сказку скорей превращается, Чтоб утром под елкой вы счастье нашли. Достатка, здоровья, удачи, любви!
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piter_ug 28 декабря 2018 | 09:43
Чего, будет самораспускаться ввиду неэффективной работы с понижением в званиях до ефрейторов.
kreamssdick 28 декабря 2018 | 09:49
Верни колбасу, я все прощу.
sasass 28 декабря 2018 | 09:49
Выход тут один - отставка Кирилла тут первый шаг...
vadimp 28 декабря 2018 | 09:50
Заседай, не заседай - была Украина, да сплыла.
prospero123 28 декабря 2018 | 09:51
Спецоперация " русская православная церковь", длившаяся с 1943 года, провалена.
Ряженые офицеры русской разведки, в золотых цацках, в бабских ночнушках и белых ведерках вместо фуражек на голове, соберутся на военный совет, условно именуемый русским патриархатом.
Так славно развернулась русская душа, уже сладко млела, заграбастав историческую недвижимость в разных странах мира, антиквариат на триллиарды в вечнозеленой валюте, и такой облом!!
Воровской фарт отвернулся от расиюшки.
vumba 28 декабря 2018 | 09:57
Гундяю пора на покой "по состоянию здоровья"
robert271 28 декабря 2018 | 10:01
Братва Константинополя решила , что подразделение Кирилла больше не в законе . Теперь придется только своих окучивать .
krestianin_067rus Михаил Никитин 28 декабря 2018 | 10:04
Будут «боженину» освящать за обе щеки?! :)))
putn_pnh 28 декабря 2018 | 10:07
Русской "православной" секты.
ostapba 28 декабря 2018 | 10:10
putn_pnh: а может они "мурку" вместо литургии поют?
По нотам!!
Даже..