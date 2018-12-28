На севере Крыма завершилось строительство заграждений
Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России. Она имеет протяженность более 60 километров и оснащена несколькими сотнями датчиков. Как считают в спецслужбе, охранный комплекс позволит пресечь попытки перемещения через границу оружия, боеприпасов, различные контрабанды. Ранее предполагалось, что система заграждений будет введена минувшим летом. На обустройство границы, по некоторым данным, было потрачено более двухсот миллионов рублей.
Комментарии39
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vik_tor 28 декабря 2018 | 09:34
Знатно распилили...
skuller 28 декабря 2018 | 09:37
vik_tor: Ну да, Яйценюх себе пол Майями скупил на своей " стене"...
Надеюсь, стена не менее 5 м, а то уж больно рогули наловчились скакать))
kottigr1 28 декабря 2018 | 09:40
skuller: Думаете Яценюк в доле у ФСБ, которая построила заграждения в Крыму ?
danko1 28 декабря 2018 | 09:45
kottigr1: Мало того, что власть разграбила всё в захваченном Крыму, недвижимость и землю, так еще и в военную базу с ограждениями Крым превратила.
pattrick1 28 декабря 2018 | 09:49
На севере Крыма завершилось строительство заграждений...
Расставили ловушки для свиней?
poluputing 28 декабря 2018 | 09:56
pattrick1: да, тяжковато свинорусам преодолевать собственные препятствия придётся для того , чтобы воды попить
kottigr1 28 декабря 2018 | 09:57
pattrick1: Загнал Путин крымчан за "колючку".. Концлагерь островного типа...
nersesov 28 декабря 2018 | 10:05
kottigr1: Трамп заграждения от латинос строит, мы от салофилов..
kreamssdick 28 декабря 2018 | 10:02
pattrick1: зачем ты им понадобился?
luger_max_otto 28 декабря 2018 | 09:53
Вполне возможно, что otkat'ы с ФСБ он получал. За информационно- рекламное обеспечение строительства Великой Крымской стены.
poluputing 28 декабря 2018 | 09:53
skuller: не скулите от зависти, Арсений заслужил боевыми подвигами в Чечне. Не одно ухо свиноросское на пару с Рамзаном отрезал
skuller 28 декабря 2018 | 09:59
poluputing: Я бы этим особо не хвалился бы.
А Яйценюх молодец, слямзил лярд за 100 м рабицы и уехал в США жить. А ему все равно такие как ты вылизывают за...цу)))
tvitov66 28 декабря 2018 | 09:35
Давно пора откопать перешеек от Украины и притянуть УКРаденный ... зачеркнуто - сПУтинизденный - Крым к берегам РПЦ
andy66 28 декабря 2018 | 09:35
воры панически боятся, что у них отберут ворованное
nersesov 28 декабря 2018 | 10:11
andy66: мы у вас наворованное уже отобрали, так что можете расслабиться
tetriz 28 декабря 2018 | 09:37
Куполом сразу свойкрым накройте.
Бронированным.
arabtom 28 декабря 2018 | 09:38
tetriz: А лучше медным тазом)))
tvitov66 28 декабря 2018 | 09:40
arabtom: это уже давно - посмотрите на Абхазию
И с Крымом будет тоже самое ... потом вернут
justlooking 28 декабря 2018 | 09:37
Это ваши пенсии, дорогие россияне, потопленные таксы вместо науки, собирание всем миром на больных детей. Все ваши ожидания - закопаны под этот забор.
post_v 28 декабря 2018 | 09:46
justlooking:
===========
благодаря этому забору и его датчикам украинские танки не пройдут незамеченными!
Военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев (бывший командующий 14-й армией в Приднестровье) ныне считает, что уже в скором времени, вполне возможно, в направлении Симферополя со стороны Чонгара и Каланчака последует удар нескольких бронетанковых соединений армии Украины: «В районе Турецкого вала и далее на юг местность открытая, малопересеченная, что дает возможность для быстрого наступления...»
это заявление генерала опубликовал в своей газете г-н Ремчуков
poluputing 28 декабря 2018 | 09:58
post_v: энурезом от испуга вместе с генералом не страдаете? К бабке сходите, яйцом выкатает
vladimirgornitsky 28 декабря 2018 | 09:41
"Охранный комплекс позволит пресечь попытки перемещения через границу оружия, боеприпасов, различные контрабанды".
В какую сторону? Неужто не хотят пропускать на Украину новые бандитские отряды - вроде отряда Стрелкова?
vadimp 28 декабря 2018 | 09:48
:) Не могут в России без стен! То берлинская, то украинская.
post_v 28 декабря 2018 | 09:59
vadimp:
=======
стены... заборы
на острове Кунашир деревянное здание клуба в Южно-Курильске после 1991 года перестроили в церковь.
и огородили церковный участок железной оградой.
а потом построили вторую церковь – каменную.
и второй церковный участок тоже огородили!
в Англии это называлось огораживанием...
punyoshohlai 28 декабря 2018 | 10:04
vadimp: То берлинская, то украинская.
За всю историю Берлинской стены, все только бежали из совкового рая
parasuk_ 28 декабря 2018 | 09:48
поляки тоже на границе забор построили. Чтобы бешеные украинские свиньи через границу не шастали. Отгораживаются от окраины :)
sisyin_gandonich 28 декабря 2018 | 09:48
..вторым этапом будет запрет на проезд на территорию российского Крыма с территории Каклосраины. Каклуши куй вам в ротики, а не Крым!!!!!)))))))
skuller 28 декабря 2018 | 09:56
sisyin_gandonich: Это лишнее. Я в этом году бухал с киевлянами в Крыму, нормальные адекватные люди, в гробу они видели Порошенко и остальную нацистскую власть. Запретят на Украине ездить в Крым, будут ездить через Россию. Таким не нужно запрещать.
kreamssdick 28 декабря 2018 | 10:05
skuller: Бухал в этом году в Крыму с хозяевами гостиницы, где жил. Они клянут на чем свет российских оккупантов и очень хотят, чтобы вернулась Украина.
skuller 28 декабря 2018 | 10:10
kreamssdick: Люди разные, это нормально. Хотя я лично за свои 5 поездок негатива не встречал. И все с кем общался в принципе за Россию.
poluputing 28 декабря 2018 | 10:02
sisyin_gandonich: parasuk_: Ишь свинорусы обрадовались. Угробили Приднестровье, угробили Абхазию, за Крым принялись. За что не возьмутся, всё чирва козырь. Такая публика, тмутаракань, одним словом
andreyoo 28 декабря 2018 | 10:06
poluputing: Хм!
Крым стал российским менее, чем за месяц и без единого выстрела.
В Крыму за последние 4 года Россия построила больше, чем Украина за предыдущие 23 года.
И...? Чей Крям?
ffonarshik 28 декабря 2018 | 09:54
Ну вот.
У Петьки простые школьники окопы рыли,а тут охранные систнмы,понимаашь.
Зажрались эти россиянцы.
vova6_let 28 декабря 2018 | 09:55
Трамп строит стену на границе с Мексикой, чтобы мексиканцы в америку не шастали, а наши что-думают, что украинцы к нам ломанутся ? Там в крыму что-залежи сала и горилки нашли ?
andreyoo 28 декабря 2018 | 10:00
vova6_let: А что, украинцы только за горилку задницу от кровати отрывают?
ranamawer1976 28 декабря 2018 | 09:56
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prospero123 28 декабря 2018 | 09:58
Красота!!!
И сверху медным тазом этот Крым прикройте.
lager23 28 декабря 2018 | 10:05
Прошло сто лет и один год (1917-2018) и полуостров Крым не узнать, из жемчужины он успешно превращён в "помойку" с кучей нерешённых проблем, отсутствием перспектив, очистных сооружений для канализации, пресной воды и здравой власти, это тупик!
gregor 28 декабря 2018 | 10:11
На севере Крыма завершилось строительство заграждений
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Скоро по периметру России будет стоять забор ,с колючкой и с током .
Кто не успеет вывести семью из этого " счастья " ,тот никогда себе этого не простит . НИКОГДА .
Надо спасать свои семьи . Россия это грабли , грабли постоянные .
Те ,кто останутся ,будут поделены на первый и второй и третий .
Одни будут сидеть в гулагах , другие сторожить ,а третьи ждать очереди .
Это очевидно ,как незыблем менталитет большинства этой прекрасной страны .
Не опаздайте те , у кого есть чувство собственного достоинства .
Именно вас будут уничтожать в первую очередь ,потому ,как достоинство не приветствуется большинством нар ....т.есть населения чудесной страны .
Не опаздайте с решением . Всё -таки дети и внуки дороже , чем воры и жулики . Подумайте об этом .
Большинство не позволит сделать Россию перспективной ,адекватной и современной . Это нонсенс ,сюрреализм , и не надейтесь .