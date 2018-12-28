Американские законодатели вновь не смогли договориться о бюджете...

Приостановка работы федеральных ведомств может продлиться до начала следующего года. Палата представителей и сенат вновь будут обсуждать возникшие проблемы 31 декабря. Демократы и республиканцы пока далеки от компромисса по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.