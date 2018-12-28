Американские законодатели вновь не смогли договориться о бюджете
Приостановка работы федеральных ведомств может продлиться до начала следующего года. Палата представителей и сенат вновь будут обсуждать возникшие проблемы 31 декабря. Демократы и республиканцы пока далеки от компромисса по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.
Комментарии4
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vasya_von_smetankin 28 декабря 2018 | 09:40
Пиндосы совсем с ума посходили.
Спорят там о чём-то, "договариваются". Царя на них нет.
Ясно же, что бюджет нужно пустить на силовиков и ракеты, а население облучить патритиозмом, чтобы много себе не думали.
pattrick1 28 декабря 2018 | 09:43
Американские законодатели вновь не смогли договориться о бюджете...
Туристов жалко, которые на каникулы прилетели в Вашингтон, их по Евроньюс показывали, говорят что елки нет, вернее есть но она не горит, Белый дом закрыт для туристов, Конгресс закрыт, ничего не работает.
vova6_let 28 декабря 2018 | 09:49
Палата представителей и сенат вновь будут обсуждать возникшие проблемы 31 декабря. Демократы и республиканцы пока далеки от компромисса по финансированию строительства стены на границе с Мексикой." Это же какая куча людей не может договориться друг с другом.? У нашего презика одна половина головы никак не может договориться с другой половиной (раздвоение личности )-вот это проблема ! А тут-ерунда ...
ewtarlelif1975 28 декабря 2018 | 10:11
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