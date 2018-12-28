Бундесвер проверяет возможность рекрутировать специалистов из других государств Евросоюза

Особенно немецкой армии требуются профессионалы для отражения кибератак и врачи. Армия ФРГ построена по профессиональному принципу. От срочной службы бундесвер отказался уже давно. Однако несмотря на высокие зарплаты и льготы, специалисты в области информатики и медицины предпочитают деятельность в гражданском секторе. Кроме того, на армии сказывается общегерманский недостаток профессионалов в этих областях. Особенно требуются в бундесвере специалисты по кибербезопасности. Дополнительные силы важны также для участия в проекте создания европейской армии. Поэтому бундесвер рассматривает возможность набирать рекрутов в странах Евросоюза. Об этом медиагруппе Функе рассказал генеральный инспектор германской армии.

По его словам, «в период недостатка специалистов необходимо смотреть в разные направления, чтобы найти подходящее подрастающее поколение». Уполномоченный по обороне бундестага Ханс-Петер Бартельс подчеркнул, что прием в бундесвер иностранцев из стран Евросоюза уже стал обыденностью. В германской армии сейчас служит много мигрантов и граждан двух государств ЕС. В настоящее время бундесвер насчитывает более 180 тысяч солдат и офицеров, 12 процентов из них — женщины. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен планирует повысить численность армии до 200 тысяч человек. Правительство Германии уже провело консультации с партнерами в ЕС. Однако большинство государств, особенно в восточной Европе, среагировало на пожелания бундесвера весьма сдержанно.