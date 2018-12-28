Члены правозащитного центра «Мемориал» проведут серию одиночных пикетов у здания посольства Польши в Москве

Они протестуют против намерения властей страны депортировать чеченского блогера Тумсу Абдурахманова, который попросил политического убежища в Польше.

В последнее время Европа стала высылать российских граждан, которые обращаются за убежищем, не учитывая опасно или не опасно им возвращаться. Об этом «Эху Москвы» сообщила Председатель комитета «Гражданское содействие», член правления общества «Мемориал» Светлана Ганнушкина. Она подчеркнула, что среди тех, против кого возбуждены дела без каких-либо оснований, много жителей Северного Кавказа.