Члены правозащитного центра «Мемориал» проведут серию одиночных пикетов у здания посольства Польши в Москве
Они протестуют против намерения властей страны депортировать чеченского блогера Тумсу Абдурахманова, который попросил политического убежища в Польше.
В последнее время Европа стала высылать российских граждан, которые обращаются за убежищем, не учитывая опасно или не опасно им возвращаться. Об этом «Эху Москвы» сообщила Председатель комитета «Гражданское содействие», член правления общества «Мемориал» Светлана Ганнушкина. Она подчеркнула, что среди тех, против кого возбуждены дела без каких-либо оснований, много жителей Северного Кавказа.
Комментарии4
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yralez 28 декабря 2018 | 09:11
Протестовать разрешено по одному.
Со следующего года разрешат только по половине.
igor919191 28 декабря 2018 | 09:12
Сторонников ИГИЛ в тюрьму.
macclarren 28 декабря 2018 | 09:14
Евродерьмо уже не хочет у себя в Европе российское дерьмо держать? Неужели и там ростки разума просыпаются?
lismipupa1971 28 декабря 2018 | 09:25
Праздник сегодня большой, Радуемся всей душой! Пусть волшебство придёт в дом, Счастье поселится в нём!
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