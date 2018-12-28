Выплата январских пенсий через банки начнется уже с сегодняшнего дня
Пенсионный фонд уточнил порядок и сроки начислений в связи с предстоящими праздниками. Сроки во многом будут зависеть от графика, установленного в конкретном регионе Раньше других, в досрочном режиме, свои пенсии на счетах увидят те, кто должен был получить их в первые дни января, когда госучреждения уйдут и другие организации уйдут на новогодние каникулы. По карте деньги можно будет получить в банкомате. Кроме того, в праздники продолжат работу дежурные отделения банков. Если же пенсию гражданину приносит почтальон, выплата пройдет уже после новогодней ночи, в первых числах января в зависимости от графика работы почтовой службы в конкретном регионе.
В Пенсионном фонде напомнили, что в январе пенсия будет проиндексирована на 7,05 процента, то есть уже сегодня кто-то получит проиндексированные выплаты. В среднем прибавка составит тысячу рублей для тех, чья страховая пенсия составляет 14 тысяч. Одновременно с индексацией пенсионных выплат у неработающих пенсионеров дополнительную надбавку из расчета 25 процентов от фиксированной выплаты к пенсии получат сельские пенсионеры. Эта прибавка предназначена тем, кто отработал практически всю жизнь, то есть имеет 30 лет стажа, на сельскохозяйственных работах. Размер прибавки к пенсии у каждого индивидуален и зависит от уровня официальной зарплаты накануне выхода на пенсию.
Комментарии10
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sisyin_gandonich 28 декабря 2018 | 09:05
Какую-то чушь даёт эхо, мы уже как неделю получили. Это говорит о том, что эхо врёт и не краснеет!
tant14 28 декабря 2018 | 09:33
sisyin_gandonich: сисян дорогой ты наш гандониш, этио не ЭХО это все росвсийские СМИ, аЭХО просто бездумно распространяет.
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26.12.2018 20:00
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск №7755 (292)
Пенсии: кому и сколько прибавят
Начинается досрочная выплата январской пенсии
С 28 декабря Пенсионный фонд России начинает выплачивать январские пенсии. В досрочном режиме, как обычно перед длинными новогодними выходными, пенсию получат те граждане, у кого по обычному графику ее поступление выпадает на первую неделю месяца. Точнее, если говорить о графике новогодних выходных 2019 года, с 1 по 8 января.
Досрочно пенсию в новом, проиндексированном размере получат пенсионеры, которым по их выбору деньги поступают на банковский счет. По карте деньги можно будет получить в банкомате. Кроме того, в праздники продолжат работу дежурные отделения банков. Если же пенсию гражданину приносит почтальон, выплата пройдет уже после новогодней ночи, в первых числах января по графику работы почтовой службы в конкретном регионе и городе, уточнили для "РГ" в Пенсионном фонде.
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tvitov66 28 декабря 2018 | 09:56
tant14: так обещанную тыщу (за увеличение) прибавили? Или как обычно - ЗАБЫЛИ?
yuriykyvich 28 декабря 2018 | 09:52
sisyin_gandonich: //мы уже как неделю получили.//
Интересно, и в каком же "Мухосранске" Вы живете, что ДЕКАБРЬСКУЮ (!) пенсию получаете только в конце Декабря?
vova6_let 28 декабря 2018 | 09:10
свои пенсии на счетах увидят те, кто должен был получить их в первые дни января, когда госучреждения уйдут и другие организации уйдут на новогодние каникулы." Т.е. на карточки переведут пенсии ?
anotrdigruc1988 28 декабря 2018 | 09:12
С Новым годом! Ты желанья загадай, Отпусти их в новогодний небосвод, Улыбнись, надейся, верь, люби, мечтай, И все-все о чем мечтается, придет!
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kara 28 декабря 2018 | 09:14
ага! только когда про увеличение возраста говорили,то кричали про увеличение на одну тысячу рублей. а теперь говорят про тысячу в среднем, так еще и через индексацию,те кто получал большую пенсию,тот и добавку получит большую, а кто мало,тот и получит 760 рублей.
все по закону, а по факту издевательство.
kochar 28 декабря 2018 | 09:29
Лохотрон для плебеев.
rampa 28 декабря 2018 | 09:34
это называется "все пенсионеры получат по тысячи" ))))))))))). Подавляющее большинство, у которых пенсия около 10000 руб получат по 700 руб. Ну а кто-то и по 3-5 тыс ((((
prospero123 28 декабря 2018 | 09:35
Последняя пенсия россиян
Затем все в рай.