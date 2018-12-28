10 человек, в том числе 8 детей пострадали в результате ДТП в Алтайском крае
Ночью столкнулись легковой автомобиль и «Газель». Всего в машинах находились 11 человек. Все пострадавшие доставлены в больницу Бийска. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Предварительно установлено, что водитель «Жигулей», выезжая с второстепенной дороги, нарушил правила.
Комментарии2
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guburpayde1975 28 декабря 2018 | 09:10
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tvitov66 28 декабря 2018 | 09:38
guburpayde1975: вот ехали бы они на телегах (ЗА кобылою) - никто бы не пострадал!