10 человек, в том числе 8 детей пострадали в результате ДТП в Алтайском крае

Ночью столкнулись легковой автомобиль и «Газель». Всего в машинах находились 11 человек. Все пострадавшие доставлены в больницу Бийска. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Предварительно установлено, что водитель «Жигулей», выезжая с второстепенной дороги, нарушил правила.