Серьёзные нарушения выявлены в колонии № 1 Якутска, где заключённые недавно провели голодовку и зашили себе рты

Исправительное учреждение проверил прокурор Якутии. Сотрудники колонии Якутска не обеспечивали вещами заключённых, не помогали им с трудоустройством. Осуждённых, нарушавших порядок, не привлекали к дисциплинарной ответственности. Индивидуальных программ реабилитации для людей с ограниченными физическими возможностями в колонии не было. Такие нарушения обнаружил прокурор Якутии Николай Пилипчук, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства. Кроме того, выяснили: зданию первой колонии Якутска срочно нужен капитальный ремонт. Прокурор вынес начальнику регионального управления ФСИН представление об устранении нарушений и причин, которые к этому привели.

Проверять исправительное учреждение начали после серьёзного инцидента. Восемь заключённых в штрафном изоляторе в начале месяца объявили голодовку, четверо зашили себе рты. Осуждённые, которые этого не сделали, рассказали об избиениях, требовали принести тёплую одежду и улучшить условия содержания. Во ФСИН заявляли, что никто заключённых не избивал, а температура в камерах не опускалась ниже 18 градусов. После инцидента с проверками в колонию также приезжали региональный омбудсмен и члены Общественной наблюдательной комиссии Якутии.