Серьёзные нарушения выявлены в колонии № 1 Якутска, где заключённые недавно провели голодовку и зашили себе рты
Исправительное учреждение проверил прокурор Якутии. Сотрудники колонии Якутска не обеспечивали вещами заключённых, не помогали им с трудоустройством. Осуждённых, нарушавших порядок, не привлекали к дисциплинарной ответственности. Индивидуальных программ реабилитации для людей с ограниченными физическими возможностями в колонии не было. Такие нарушения обнаружил прокурор Якутии Николай Пилипчук, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства. Кроме того, выяснили: зданию первой колонии Якутска срочно нужен капитальный ремонт. Прокурор вынес начальнику регионального управления ФСИН представление об устранении нарушений и причин, которые к этому привели.
Проверять исправительное учреждение начали после серьёзного инцидента. Восемь заключённых в штрафном изоляторе в начале месяца объявили голодовку, четверо зашили себе рты. Осуждённые, которые этого не сделали, рассказали об избиениях, требовали принести тёплую одежду и улучшить условия содержания. Во ФСИН заявляли, что никто заключённых не избивал, а температура в камерах не опускалась ниже 18 градусов. После инцидента с проверками в колонию также приезжали региональный омбудсмен и члены Общественной наблюдательной комиссии Якутии.
Комментарии4
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pattrick1 28 декабря 2018 | 09:07
Сотрудники колонии Якутска не обеспечивали вещами заключённых, не помогали им с трудоустройством...
- Доцент, а Доцент, а шкаряты себе милицейские купил!
- Так это восточный базар был, а не ГУМ...
wlad5210 28 декабря 2018 | 09:12
Прокурор ничего не выявил. За такие нарушения рты не зашивают. Справку прокурору, видимо, написала администрация колонии, которая сама заинтересована в устранении этих нарушений. Так что теперь надо проверять прокурора.
permsky_valenok 28 декабря 2018 | 09:19
А те, кто себе рты зашил, что требовали? И как теперь кушать?
jawdthornsearchsubs1970 28 декабря 2018 | 09:21
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