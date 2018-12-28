Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях
Видеоролики созданы министерством информационной политики. В них бытовым языком будут объяснять, что такое Европа. Отмечается, что ролики будут показывать не только в эфире украинских телеканалов, но также в Интернете и кинотеатрах.
Комментарии27
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e_mae 28 декабря 2018 | 08:51
Русским показывают другие ценности: армия и путин, флот и путин, ракеты и путин, путин, путин, путин... это ВСЕ российские ценности.
new_duch 28 декабря 2018 | 08:58
//Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях//
Должно быть будут объяснить, что курить травку полезно, а быть пидорасом - это хорошо.
midnightblues 28 декабря 2018 | 09:00
new_duch: Живя в Цивилизации и видя иногда русское быдло-могу сказать что рассеяне те же папуасы по тупости
new_duch 28 декабря 2018 | 09:07
midnightblues: //Живя в Цивилизации и видя иногда русское быдло-могу сказать что рассеяне те же папуасы по тупости//
Судя по вашей лексике и орфографии, сразу видно, что вы то человек высокообразованный и отличаетесь остротой. Куда рАссеянам до вас!
crush_test_driver 28 декабря 2018 | 09:10
midnightblues: А у вас самих в "Цывилизации" быдла то меньше, да? У вас не в попу асы? Посмешите мои пейсы. На что похож Париж после майданов очередных все видели.
ostapba 28 декабря 2018 | 09:07
new_duch: главное что не федерасом из параши..
Российской даже..
new_duch 28 декабря 2018 | 09:19
ostapba: О параше, гражданин европеец, федерации расскажите немцам.
gluhoy2250 28 декабря 2018 | 09:55
ostapba: не федерасом
Главное, у нормальных людей сзади выход, а у таких как федерастов сзади вход и выход, одновременно! Поэтому, из-за частого использования как вход, происходит постоянное не держание при выходе!
crush_test_driver 28 декабря 2018 | 08:52
)))) началась дрессировка свидомых обезьян. Украинцам вкрай необходимо знать где в Европе какают и писают. Ммм-да. Толерастия крепчает день ото дня
cheater 28 декабря 2018 | 08:54
Правильно, над менталитетом надо работать, чтобы люди понимали, что нельзя быть похожими на северо-восточных обезьян.
olegleon 28 декабря 2018 | 08:55
это называется пропаганда. когда людям, миллион которых итак работает в Европе, начинают рассказывать, что всё не так как они сами видят
ostapba 28 декабря 2018 | 09:10
olegleon: тебе уже расшили рот???разорвали нитки на пасти русского ваятеля из Якутии?Там где вольно дышит русский человек в тюрьме?
..
Можешь лепить памятники Путину свободно и вольно
vova6_let 28 декабря 2018 | 08:56
Европейские ценности: деньги, деньги и еще раз-деньги. Украинские ценности: картошка, сало, горилка ! Нестыковочка !
ukretotakoividskota 28 декабря 2018 | 08:59
Шараврники не о ценностях мечтали а зарплатах, а так это реклама больше на кукиш похоже.
sg115 28 декабря 2018 | 09:04
"Мыкола! Помашии господину ручкой!" ))))))))
Долбоебы редкостные..
Например маломуж снова отличился, сами скаклы угорают. Сказал чот Россия, в случае начала боевых действий, сделает большую подлянку Окраине. Она ... перестанет поставлять дизельку для танков...
«Если начнутся широкомасштабные операции, они будут нам ограничивать все поставки. Путин, я его знаю лично и его, так сказать, окружение, они не остановятся ни перед чем»
Надо срочно собирать ГА ООН и требовать новых санкций за саму такую возможность провокаций со сотроны России. В качестве санкций конфис4овать у России все нефте продукты, не иначе )))
neon999 28 декабря 2018 | 09:05
Взгляд, что украинцы сами будут показывать себе социальную рекламу на ЭМ отвергается сходу. Именно «им показывают».
Конечно же, для ЭМ бывший «братский народ» - это типа скота, который сам по себе ничего решать не может. Зато Кремлевские упыри - разумеется представляют интересы российского населения и действуют в его интересах.
ukretotakoividskota 28 декабря 2018 | 09:06
neon999: не может, цены и тарифы регулирует мвф.
yralez 28 декабря 2018 | 09:06
Крым им показывайте.
А еще лучше пробраться тайными тропами в российскую провинцию и её показать.
sisyin_gandonich 28 декабря 2018 | 09:13
yralez: Ты у них будешь как рабочий экспонат, тебе даже голову подымать не надо - всунут в попец и попрут тебя по европейски!
ly4_sveta 28 декабря 2018 | 09:08
Счастливые украинцы! Бегут от «русского духа».
От всяких скреп, ненужных хромосом и прочего
чекистского пропагандистско-патриотического
хлама, кровавого, агрессивного, злобного и
человеконенавистнического.
new_duch 28 декабря 2018 | 09:22
ly4_sveta: //Счастливые украинцы!//
Грешно смеяться над больными людьми. (с)
sisyin_gandonich 28 декабря 2018 | 09:08
Каклосранцам будут показывать, а они на практике будут друг дружку в попец наяривать! А сало в это время жевать каклосранцам разрешат?
ostapba 28 декабря 2018 | 09:14
sisyin_gandonich???
А тебе Путин выписал поблажку.. как российскому федерасту...
Как говорится выписал подарок от русского федерала, русскому федерасту..
....".. Президент Владимир Путин подписал закон «Об ответственном отношении с животными»
Документ опубликован на портале правовой информации Президента РФ..
sisyin_gandonich 28 декабря 2018 | 09:30
ostapba: В среде моих знакомых и родни с фамилией Путин нет некого, а вот в твоей среде с фамилией Педя Пидрошенко есть , которым ты отсасываешь писю ежедневно.
mind_nn 28 декабря 2018 | 09:14
а мы эти ценности - уже прошли)...
cauparandi1989 28 декабря 2018 | 09:15
Пусть шампанское искрится, А бенгальский — золотится, Пусть куранты звонко бьют, Рассыпается — салют!
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gluhoy2250 28 декабря 2018 | 09:59
Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях
Так чего вы хотите? Они же дети!