Бывший адвокат Трампа Майк Коэн опроверг сведения о контактах с российскими представителями в Праге в 2016 году

«Слышал, что Прага прекрасна летом. Не знаю, поскольку там не бывал», — написал юрист в Твиттере. Ранее сообщалось, что спецпрокурор Роберт Мюллер получил улики, свидетельствовавшие о том, что Коэн посещал Прагу. Речь идет о сигнале мобильного телефона адвоката, который был зафиксирован вышками сотовой связи в районе чешской столицы. Иностранные спецслужбы якобы передали Мюллеру данные о перехвате разговоров неких граждан России, один из которых упомянул, что адвокат Трампа находится в Праге.