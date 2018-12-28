Бывший адвокат Трампа Майк Коэн опроверг сведения о контактах с российскими представителями в Праге в 2016 году
«Слышал, что Прага прекрасна летом. Не знаю, поскольку там не бывал», — написал юрист в Твиттере. Ранее сообщалось, что спецпрокурор Роберт Мюллер получил улики, свидетельствовавшие о том, что Коэн посещал Прагу. Речь идет о сигнале мобильного телефона адвоката, который был зафиксирован вышками сотовой связи в районе чешской столицы. Иностранные спецслужбы якобы передали Мюллеру данные о перехвате разговоров неких граждан России, один из которых упомянул, что адвокат Трампа находится в Праге.
Комментарии5
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olegleon 28 декабря 2018 | 08:52
маразм крепчает! а если телефон россиянина зафиксируют на Новинском бульваре, то он встречается с агентом ЦРУ?
vezdehod1 28 декабря 2018 | 09:23
Если не виновен, то ему боятся нечего. Так гласит российский закон.
mind_nn 28 декабря 2018 | 09:01
опять телефон,... но ведь есть же - дупла.. ну и далее!!!
opiatnovyi63 28 декабря 2018 | 09:07
Всех на чистую воду! И нашего из подворотни тоже давно пора приструнить!
enmarnamot1976 28 декабря 2018 | 09:32
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