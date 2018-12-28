Президент подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК о возбуждении ненависти или вражды

Теперь за первое нарушение будет полагаться административное наказание, за повторное (в течение года) будет предусмотрена уголовная ответственность. Законопроект внес в Госдуму Владимир Путин в октябре на фоне появления данных о многочисленных делах за лайки и репосты в соцсетях.