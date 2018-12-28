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08:45, 28 декабря 2018

Президент подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК о возбуждении ненависти или вражды

Теперь за первое нарушение будет полагаться административное наказание, за повторное (в течение года) будет предусмотрена уголовная ответственность. Законопроект внес в Госдуму Владимир Путин в октябре на фоне появления данных о многочисленных делах за лайки и репосты в соцсетях.

Комментарии

12

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gregor 28 декабря 2018 | 08:53

Президент подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК о возбуждении ненависти или вражды
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Все пропагандисты в телевизоре частично декриминализировались .
Но ненависть к соседям за гранью здравого смысла .
Стыдно признаваться себе ,что у меня такое же гражданство ,как у ....скажем Скабеевой .... ,которой многие режиссеры уже предложили роль гестаповки в лагерях смерти . Лучшей кандидатки на эту роль найти не могут . Просто идеально подходит .

ajsenev 28 декабря 2018 | 08:55

Какая же у нас власть добрая! Всё о народе заботится. Вот очередной подарок: сечь будут по-прежнему, но розги в горчице смачивать перестанут.

ly4_sveta 28 декабря 2018 | 09:04

gregor: А главное, что и физиономия у неё подходящая,
у этой самой Скабеевой. Мерзкая и отвратительная и
тупость с безграмотностью просто поражают.

vezdehod1 28 декабря 2018 | 09:19

Частично, но - САМА статья остаётся в силе и даёт волю судам трактовать её как угодно.

sasass 28 декабря 2018 | 08:56

Надо будет - посадят без всяких законов...

putin_itogy 28 декабря 2018 | 08:57

Сидеть будешь!
Я, сказал. (с).

vova6_let 28 декабря 2018 | 08:59

Все федеральные каналы просто брызжут ненавистью, столько ярости и злобы ко всему, что не нравится властям. Вот их и надо сажать .

ly4_sveta 28 декабря 2018 | 09:01

За возбуждение ненависти или вражды - уголовная статья???
А за убийство ЧЕЛОВЕКА, за миллиардное ВОРОВСТВО - условные
сроки? Друзьям - все, врагам - беззаконие, а даже, уже, не закон,
как вещал Мусолини.
А удивляет одно - как же ещё все TV каналы, которые пропагандистские,
все ещё на свободе и даже без штрафов? Да и депутаты с прочими
чиновниками не отстают в этом самом разжигании.

wlad5210 28 декабря 2018 | 09:16

Разжигатели в Кремле, Думе и на ТВ....

(комментарий скрыт)

horseraddish 28 декабря 2018 | 09:16

Ну все, сейчас будут административными штрафами наполнять бюджет

prinufglospor1985 28 декабря 2018 | 09:35

Пусть в праздник новогодний Приходит свет в сердца, Добра, тепла, здоровья, Успехов и добра!
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sergey1971 28 декабря 2018 | 09:47

Что сажать теперь будут не с первого, а со второго раза уже хорошо, но то, что по этой фигне вообще сажают это плохо.

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