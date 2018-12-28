Президент подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК о возбуждении ненависти или вражды
Теперь за первое нарушение будет полагаться административное наказание, за повторное (в течение года) будет предусмотрена уголовная ответственность. Законопроект внес в Госдуму Владимир Путин в октябре на фоне появления данных о многочисленных делах за лайки и репосты в соцсетях.
Комментарии12
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gregor 28 декабря 2018 | 08:53
Президент подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК о возбуждении ненависти или вражды
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Все пропагандисты в телевизоре частично декриминализировались .
Но ненависть к соседям за гранью здравого смысла .
Стыдно признаваться себе ,что у меня такое же гражданство ,как у ....скажем Скабеевой .... ,которой многие режиссеры уже предложили роль гестаповки в лагерях смерти . Лучшей кандидатки на эту роль найти не могут . Просто идеально подходит .
ajsenev 28 декабря 2018 | 08:55
Какая же у нас власть добрая! Всё о народе заботится. Вот очередной подарок: сечь будут по-прежнему, но розги в горчице смачивать перестанут.
ly4_sveta 28 декабря 2018 | 09:04
gregor: А главное, что и физиономия у неё подходящая,
у этой самой Скабеевой. Мерзкая и отвратительная и
тупость с безграмотностью просто поражают.
vezdehod1 28 декабря 2018 | 09:19
Частично, но - САМА статья остаётся в силе и даёт волю судам трактовать её как угодно.
sasass 28 декабря 2018 | 08:56
Надо будет - посадят без всяких законов...
putin_itogy 28 декабря 2018 | 08:57
Сидеть будешь!
Я, сказал. (с).
vova6_let 28 декабря 2018 | 08:59
Все федеральные каналы просто брызжут ненавистью, столько ярости и злобы ко всему, что не нравится властям. Вот их и надо сажать .
ly4_sveta 28 декабря 2018 | 09:01
За возбуждение ненависти или вражды - уголовная статья???
А за убийство ЧЕЛОВЕКА, за миллиардное ВОРОВСТВО - условные
сроки? Друзьям - все, врагам - беззаконие, а даже, уже, не закон,
как вещал Мусолини.
А удивляет одно - как же ещё все TV каналы, которые пропагандистские,
все ещё на свободе и даже без штрафов? Да и депутаты с прочими
чиновниками не отстают в этом самом разжигании.
wlad5210 28 декабря 2018 | 09:16
Разжигатели в Кремле, Думе и на ТВ....
horseraddish 28 декабря 2018 | 09:16
Ну все, сейчас будут административными штрафами наполнять бюджет
prinufglospor1985 28 декабря 2018 | 09:35
Пусть в праздник новогодний Приходит свет в сердца, Добра, тепла, здоровья, Успехов и добра!
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sergey1971 28 декабря 2018 | 09:47
Что сажать теперь будут не с первого, а со второго раза уже хорошо, но то, что по этой фигне вообще сажают это плохо.