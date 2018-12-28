Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам, решившим отдыхать за рубежом, прежде посоветоваться с врачом

Особенно, если речь идет об экзотических странах. В азиатских странах, к примеру, можно заболеть лихорадкой Денге, а в Европе – корью, предупреждает Попова. Глава Роспотребнадзора считает, что в нашей стране много мест, где интересно зимой – в Крыму, в Сочи, Красноярске, который готовится к Универсиаде.