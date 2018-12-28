Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам, решившим отдыхать за рубежом, прежде посоветоваться с врачом
Особенно, если речь идет об экзотических странах. В азиатских странах, к примеру, можно заболеть лихорадкой Денге, а в Европе – корью, предупреждает Попова. Глава Роспотребнадзора считает, что в нашей стране много мест, где интересно зимой – в Крыму, в Сочи, Красноярске, который готовится к Универсиаде.
Комментарии2
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kraft 28 декабря 2018 | 08:40
"Глава Роспотребнадзора считает, что в нашей стране много мест, где интересно зимой "
Будете у нас на Колыме, милости просим...
platonnekafrin 28 декабря 2018 | 08:42
Анна Попова, посмотрите фильм "Один дома". Не очень-то и отдохнёшь, когда вокруг так страшно.