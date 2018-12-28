Россия и Армения не смогли договориться о цене на газ

Это признал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. По его словам, обсуждение вопроса продолжится в рабочем порядке. Ранее в местных СМИ появились сведения, что российское правительство намерено повысить цену на газ для Армении с 2019 года – со 150-ти долларов за тысячу кубометров до 215-ти долларов. Впрочем, официально эта информация не была подтверждена.