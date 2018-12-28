В Дагестане подрались бывший и нынешний руководители регионального отделения движения «Бессмертный полк»

Инцидент произошел в здании Минпечати республики. О нем сообщил экс-руководитель дагестанского «Бессмертного полка» Шамиль Хадулаев. В интервью агентству РИА «Дербент» он утверждает, что действующий глава местного отделения движения Мухтар Амиров подкараулил его и напал сзади, после чего началась потасовка. По словам Хадулаева, их разняли, однако Амиров успел ударить его по лицу. В свою очередь, добавил экс-глава регионального отделения «Бессмертного полка», его призывы разобраться «по-мужски» остались без ответа.

О своих дальнейших действиях Хадулаев не сообщил. Конфликт вокруг дагестанского «Бессмертного полка» разгорелся в середине декабря. Тогда на должность главы регионального отделения движения был назначен Мухтар Амиров. Хадулаев же был смещен со своего поста и исключен из центрального штаба организации. Общественник считает эти действия незаконными и назвал их «местью» и «зачисткой». Амиров пока не отреагировал на слова экс-руководителя дагестанского «Бессмертного полка» о драке между ними.