Новым председателем совета директоров компании «Русал» с 1 января станет Жан-Пьер Тома
Об этом говорится в заявлении, распространенном на фондовой бирже Гонконга. 61-летний французский экономист последние месяцы занимал пост независимого неисполнительного директора компании. До сих пор «Русал» возглавлял Матиас Варниг. Его отставка является одним из условий снятия с компании санкций США.
Комментарии1
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rom8883 28 декабря 2018 | 08:40
дожуют Дерипаску, возьмутся за следующего. Приговоры всем вынесены. Жертвы ещё трепыхаются, но топор палача неотвратим.