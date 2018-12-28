Новым председателем совета директоров компании «Русал» с 1 января станет Жан-Пьер Тома

Об этом говорится в заявлении, распространенном на фондовой бирже Гонконга. 61-летний французский экономист последние месяцы занимал пост независимого неисполнительного директора компании. До сих пор «Русал» возглавлял Матиас Варниг. Его отставка является одним из условий снятия с компании санкций США.