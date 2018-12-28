Путин подписал закон о предоставлении соотечественникам права на «дальневосточный гектар»
Президент РФ подписал закон, дающий право соотечественникам, проживающим за рубежом, получить в безвозмездное пользование земельный участок на Дальнем Востоке. Таким образом вносятся изменения в закон о «Дальневосточном гектаре». Он действует для жителей всей территории России с 1 февраля прошлого года.
Комментарии9
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zmeelov_1 28 декабря 2018 | 08:24
Давно пора.
wild_division 28 декабря 2018 | 08:29
zmeelov_1: Скинемся ребятки по сотке для перезда этих упырей с правительства на Дальний Восток. ?
zmeelov_1 28 декабря 2018 | 08:32
wild_division: Дебил, да? Или русских ненавидишь?
sandro_007_ 28 декабря 2018 | 08:35
Отец родной. Дай бог здоровья.
zmeelov_1 28 декабря 2018 | 08:29
Реально, чем узбеков с таджиками "кормить" гражданством РФ, лучше русских по нутру и фейсу заселять у нас.
vertinskiy68 28 декабря 2018 | 08:31
Следующий указ: "Признать всех китайцев соотечественниками!“ )))
vova6_let 28 декабря 2018 | 08:31
Президент РФ подписал закон, дающий право соотечественникам, проживающим за рубежом, получить в безвозмездное пользование земельный участок на Дальнем Востоке.""Он действует для жителей всей территории России с 1 февраля прошлого года." Он что, круглый дурак или надеется, что те, кто удрал от него за границу ради сохранения своей жизни вернуться сюда ради гектара земли хрен знает где ?
uhovostro 28 декабря 2018 | 08:36
vova6_let: //Он что, круглый дурак//
Риторический вопрос...
zmeelov_1 28 декабря 2018 | 08:38
vova6_let: Кретина кусок, вне России проживают сотни тысяч РУССКИХ и лицом и мозгами. Для них вернуться - счастье. Если Россия с местом для жилья им поможет.