Путин подписал закон о предоставлении соотечественникам права на «дальневосточный гектар»

Президент РФ подписал закон, дающий право соотечественникам, проживающим за рубежом, получить в безвозмездное пользование земельный участок на Дальнем Востоке. Таким образом вносятся изменения в закон о «Дальневосточном гектаре». Он действует для жителей всей территории России с 1 февраля прошлого года.

