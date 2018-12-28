Суд должен огласить приговор бизнесмену Дмитрию Михальченко, его обвиняют в контрабанде элитного алкоголя

В ходе прений сторон прокурор попросил назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Для двух других фигурантов дела – заместителя Михальченко Бориса Коревского и сомелье Алексея Мищенко – гособвинение запросило 9 и 7 лет колонии, соответственно. Бизнесмен был задержан в Москве в марте 2016 года. Он свою вину в создании преступной группы отрицает, но при этом признает, что «предпринял определенные действия для сохранения коллекции алкоголя.