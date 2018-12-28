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08:07, 28 декабря 2018

Центр Москвы с сегодняшнего дня будет частично перекрыт для автомобилистов

Ограничения связаны с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество». Тверская от Пушкинской площади до Охотного ряда сегодня едет только по одной полосе, такая же ситуация на Моховой. Уже завтра обе улицы перекроют окончательно – об этом говорится в твиттере Московского транспорта. Ограничения в связи с фестивалем «Путешествие в Рождество» сохранятся вплоть до вечера 3 января. На этот же период пешеходными станет ряд переулков, примыкающих к Тверской, а также Большая Дмитровка.

С воскресенья к ним присоединятся улицы Варварка, Ильинка, Большой и Малый Черкасский переулки. С 31 декабря до конца 2 января проезд для автомобилей будет закрыт на Петровке и Неглинной. Попасть в центр столицы на машине в новогодние праздники будет непросто, хотя парковку вплоть до 8 января пообещали сделать бесплатной. В первые часы Нового года из-за праздничного фейерверка полностью перекроют движение автомобилей по Большому Москворецкому мосту и участку Москворецкой набережной.

Комментарии

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fortdernasub1973 28 декабря 2018 | 08:21

Новый отсчет с января начинаем, Вас с Новым годом поздравить спешим, Счастья, здоровья, терпенья желаем, В новую жизнь вместе мы побежим!
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