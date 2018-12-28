В Челябинске огласят приговор членам преступной группы, которых обвиняют в создании ячейки экстремистской организации, осквернении памятников, изготовлении бомбы и убийстве бездомного. Заседание суда начнется в 9:30 по местному времени. Ожидается, что сегодня суд огласит приговор в отношении четырех местных жителей, которые три года назад вступили в запрещенную в России экстремистскую организацию «Мизантропик дивижн» (организация запрещена на территории РФ) и приняли активное участие в ее деятельности. Молодые мужчины, по версии следствия, в период с 2015 по 2017 год совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Двое из них на почве расовой неприязни убили бездомного. Также члены ячейки оскверняли памятники и сооружения, посвященные дню Победы в Великой Отечественной войне – наносили на них свастику и другие символы нацизма. Кроме того, один из мужчин изготовил самодельное взрывное устройство, подорвал его, все снял на видео и выложил в интернет. Гособвинение просит для принимавших участие в убийстве 20 и 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, для третьего – пять лет, для

четвертого – 3,5 года условно. Оглашение приговора будет проходить в Челябинском областном суде. К резолютивной части судья приступит после 14.00.